Astor Enerji (ASTOR), 9 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimde, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firma ile elektrik altyapısı tedariğine yönelik dev bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

08.06.2026 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Astor Enerji, ABD’li firmaya büyüklükleri 132 MVA ile 220 MVA arasında değişen güç transformatörleri tedarik edecek.

Anlaşmanın toplam bedeli 71.982.000,00 USD olarak açıklandı. TCMB’nin 46,0144 seviyesindeki döviz alış kuru baz alındığında bu tutar, Türk lirası cinsinden tam 3.312.208.540,80 TL'ye tekabül ediyor.

Şirket, bu dev yeni iş ilişkisinin hacmini yatırımcılarla paylaşırken, sözleşme tutarının Astor Enerji'nin 2025 yılı sonu hasılatına oranının yüzde 9,39 gibi ciddi bir seviyede olduğunu belirtti. Teslimatların ise 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

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HİSSELERDE SON DURUM: ZİRVE SONRASI KONSOLİDASYON

ASTOR hisseleri, mayıs ve haziran aylarında yaşadığı sert yükseliş rallisiyle 360,00 TL seviyelerinin üzerini test ettikten sonra bir miktar kâr satışı ile karşılaştı.

Dev haberin geldiği günün ilk saatlerinde (10.41 itibarıyla) hisse 313,00 TL fiyat seviyesinde süreçleri dengelemeye çalışırken, toplam işlem hacminin 2.35 milyar TL gibi yüksek bir boyuta ulaştığı gözlemlendi.

KAP haberinin ardından tahtadaki aracı kurum dağılımında (AKD) saat 10.41 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplam net lotu 890.260 iken, ilk 5 satıcının -1.303.495 lot ile tahtada baskı kurduğu ve net tarafta -413.235 lotluk bir satıcı ağırlığı oluştuğu görüldü.

Satış tarafının açık ara lideri ise yabancı kurumsal yatırımcıların işlemlerine aracılık eden Bank of America (BofA) oldu:

• Satış Yönü: Bank of America, toplam satıcıların tek başına yüzde 61,00'ini oluşturarak -899.502 net lot çıkış yaptı ve 314,132 TL maliyetle ilk sırada yer aldı. BofA’yı yüzde 8,41 pay ile Midas ve yüzde 8,12 pay ile Ziraat Yatırım izledi.

• Alış Yönü: Güçlü satış dalgasına karşı alım tarafında ise Yapı Kredi Yatırım yüzde 18,21 pay (268.553 lot) ve İş Yatırım yüzde 16,93 pay (249.666 lot) ile tahtayı göğüsleyen ana kurumlar oldu.

Astor Enerji'nin ABD pazarındaki bu güçlü varlığı orta ve uzun vade için şirketin büyüme hikayesini desteklese de kısa vadeli yatırımcıların dev haberi bir kâr realizasyonu fırsatı olarak değerlendirmesi, hissenin günü ilk etapta baskı altında geçirmesine neden oldu.

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