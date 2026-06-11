Akbank tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi bildirimle kamuoyuna duyurulan karar, bankanın küresel piyasalardaki finansal güvenilirliğini ve güçlü likidite yapısını bir kez daha teyit etti.

"BB-" NOTU VE "DURAĞAN" GÖRÜNÜM KORUNDU

KAP’a yapılan resmi açıklamaya göre uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank’ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para ihraççı temerrüt notunu "BB-" seviyesinde sabit tuttu.

Küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen bankanın finansal direncini koruduğunu vurgulayan kurum, notların görünümlerini ise "durağan" olarak teyit etti. Fitch, bu ana başlıkların yanı sıra Akbank’ın diğer alt derecelendirme notlarını da mevcut seviyelerinde koruduğunu bildirdi.

BORSADA DENGELİ SEYİR: AKBNK GRAFİĞİNDE SON DURUM

Fitch Ratings'ten gelen not kararı sonrası gözler Borsa İstanbul'da işlem gören AKBNK paylarına çevrildi. Saat 11:45 itibarıyla hissenin performansı şu şekilde şekillendi:

• Anlık Fiyatlama: Bir önceki seansı 66,1 TL seviyesinden kapatan AKBNK hisseleri, yazım anında yüzde 0,83 primlenerek 66,65 TL seviyesine ulaştı.

• Hacim Desteği: Öğle seansına doğru tahtadaki işlem hacmi 1,72 milyar TL seviyesine tırmanırken, el değiştiren hisse miktarı ise 25,84 milyon lotu buldu.

• Teknik Görünüm: Şubat ayında 90,59 TL ile yıllık en yüksek seviyesini gören hisse, ardından gelen düzeltme dalgasıyla 60,65 TL desteğini test etmişti. Fitch kararı ve yurt dışı borçlanma yetkisi haberleriyle toparlanan hisse, anlık olarak 66,65 TL - 66,70 TL bandında güçlü bir taban oluşturma çabasında görünüyor.

Yaşanan dönemsel geri çekilmelere ve aylık bazdaki yüzde 11,36'lık kayba rağmen Akbank hisseleri yatırımcısına yıllık bazda yüzde 15,02 oranında net getiri sağlamaya devam ediyor.

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