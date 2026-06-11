ABD Adalet Bakanlığı’nın, Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunduğu resmi dilekçeyle banka aleyhindeki ceza davasının tamamen düşürülmesini talep etmesi ve tarafların tam uzlaşıya varması, diplomatik çevrelerin ardından finans piyasalarında da taşları yerinden oynattı.

Dün akşam seans kapanışını jeopolitik riskler ve belirsizliklerle düşüşle yapan HALKB hisseleri, New York'tan gelen haberin ardından yeni güne güçlü başladı.

GÜNE YÜZDE 3’ÜN ÜZERİNDE PRİMLE BAŞLADI

Davanın düşme talebiyle üzerindeki yasal baskıyı ve risk primini atan Halkbank, güne yükselişle başladı.

• Güncel Fiyat: Bir önceki seansı 45,24 TL seviyesinden kapatan HALKB payları, sabah saatlerinde yüzde 3,80 yükselişle 46,96 TL seviyesine ulaştı.

• İşlem Hacmi Yükseldi: Seansın henüz ilk saatleri olmasına rağmen tahtadaki işlem hacmi 488,43 milyon TL'yi aşarken, el değiştiren hisse miktarı 10,36 milyon lotu geride bıraktı. Hissede yıllık en yüksek seviye 52,5 TL olarak kayda geçti.

YERLİ DEVLER ALIM SIRASINDA

Saat 10:12 verilerinde hissedeki yükselişi sırtlayan kurumlarda yerli devler başı çekiyor:

• Yapı Kredi Yatırım: 802.277 lot net alım (yüzde 19,47 pay, 47,169 TL maliyet)

• Ak Yatırım: 609.857 lot net alım (yüzde 14,80 pay, 47,098 TL maliyet)

• Garanti Yatırım: 473.109 lot net alım (yüzde 11,48 pay)

• Midas ve Marbaş: Toplamda yaklaşık 741 bin lotluk destekle alım tarafında yer aldı.

BOFA SATIŞTA

Haber sonrası kâr realizasyonuna giden ya da pozisyon kapatan yabancı ve yerli kurumlar ise dikkat çekiyor:

• İnfo Yatırım: -1.229.559 lot net satış (yüzde 29,84 pay)

• Bank of America (BofA): -1.219.929 lot net satış (yüzde 29,60 pay, 47,021 TL maliyet) ile tahtadaki en agresif satıcı konumunda.

Halkbank hisseleri bu son sıçramayla birlikte yatırımcısına yıllık bazda tam yüzde 119,19 oranında getiri sağlamış oldu.

Analistler, ABD Adalet Bakanlığı'nın davayı geri çekme talebinin mahkeme hakimi Richard Berman tarafından resmen onaylanmasıyla birlikte banka üzerindeki küresel ambargo ve ceza riskinin tamamen sıfırlanacağını, bunun da orta vadede hisseyi endeksin en güçlü lokomotiflerinden biri yapacağını öngörüyor.

Gözler gün boyu BofA'nın satışlarının azalıp alıma dönüp dönmeyeceğinde olacak.

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