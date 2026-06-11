ABD Adalet Bakanlığı, Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunduğu resmi dilekçeyle, banka aleyhindeki davasının tamamen düşürülmesini talep etti.

İki ülke arasında varılan tam uzlaşı, Borsa İstanbul’da ve diplomatik çevrelerde büyük yankı uyandırdı.

"YARGILAMA NİYETİ KALMADI"

Uluslararası haber ajanslarının paylaştığına göre ABD Adalet Bakanlığı savcıları, çarşamba günü Manhattan Federal Hakimi Richard Berman’a resmi bir başvuru yaparak süreçte son noktayı koydu.

Mart ayında taraflar arasında varılan mutabakatın ardından sunulan bu son dilekçede, savcılık makamı Halkbank’ı yargılama niyetlerinin artık kalmadığını resmen beyan etti.

Anlaşma kapsamında öne çıkan kritik detaylar şunlar oldu:

• Para Cezası Yok: Halkbank ile ABD'li savcılar arasındaki uzlaşı kapsamında bankadan herhangi bir para transferi ya da tazminat çıkışı gerçekleşmedi.

• Masumiyet Vurgusu: Halkbank, davanın başından bu yana sürdürdüğü "suçsuzluk" duruşunu korudu ve iddiaları kabul etmedi.

• Bağımsız Denetim: Banka, yaptırım kurallarına uyum sürecini denetlemesi için uluslararası bağımsız denetim firması Ernst & Young ile çalıştı. 90 günlük inceleme süresinin ardından savcılık, bankanın hiçbir ihlalde bulunmadığını mahkemeye raporladı.

• Savcılığın Gerekçesi: ABD'li savcılar, davanın düşürülmesinin "İran'a yönelik kısıtlamaların sürdürülmesi konusunda ABD çıkarlarına hizmet ettiğini" belirtti. Banka, gelecekte de yaptırımları ihlal edecek hiçbir işleme girmeyeceğini taahhüt etti.

TRUMP VE ERDOĞAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Davanın düşürülmesi, Washington ile Ankara arasındaki diplomatik buzların erimesinin en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte "hukuk dışı ve çirkin" olarak nitelendirdiği dava, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray'a dönmesiyle ivme kazanan sıcak ilişkiler neticesinde çözüme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, Başkan Trump ile gerçekleştirdiği ikili zirve ve telefon diplomasisine atıfta bulunarak, ABD tarafının bu konuyu "tamamen bitmiş" olarak gördüğünü kamuoyuyla paylaşmıştı.

Şubat ayında bölgede yaşanan jeopolitik hareketliliğin ardından, iki NATO müttefiki bu kronik sorunu geride bırakarak masadan uzlaşıyla kalktı.