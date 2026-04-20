Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL), yapı malzemeleri sektöründeki önemli iştiraki Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (AKCNS)

paylarını, Alman ortağı Heidelberg Materials AG’ye devretmeye hazırlanıyor.

Süreç, 28 Ocak 2026 tarihinde Sabancı Holding’in üçüncü bir taraftan aldığı bağlayıcı teklifle tetiklendi.

Borç ve nakit düzeltmeleri hariç 1 milyar 100 milyon ABD doları toplam şirket değeri üzerinden gelen bu teklif, ortaklık sözleşmesindeki "ön alım hakkı" maddesini harekete geçirdi.

HEİDELBERG MATERİALS HAKKINI KULLANACAK

Mevcut sözleşme gereği, taraflardan birinin hisselerini satmak istemesi durumunda diğer ortağın öncelikli satın alma hakkı bulunuyordu.

Heidelberg Materials, bu hakkını kullanacağını 17 Nisan 2026 tarihinde resmen bildirdi.

OPERASYONUN TEKNİK DETAYLARI

Satış süreci tamamlandığında Akçansa'nın ortaklık yapısında köklü bir değişim yaşanacak:

• Devredilen Pay Oranı: Yüzde 39,72 (SAHOL paylarının tamamı)

• Hisse Adedi: 7.603.513.643 adet (Borsa’da işlem görmeyen nama yazılı paylar)

• Yeni Ortaklık Yapısı: İşlem sonrası Heidelberg Materials’ın

Akçansa’daki toplam payı ve oy hakkı yüzde 79,44’e yükselecek.

• Sabancı Holding'in Durumu: Devirle birlikte Sabancı Holding’in Akçansa’daki hissedarlığı tamamen sona erecek.

SIRADA NE VAR?

Devasa işlemin resmiyet kazanması için gözler düzenleyici kurumlara çevrildi. Pay devrinin tamamlanması için;

• Rekabet Kurumu’nun onayı beklenecek.

• Diğer yasal ve sözleşmesel gereklilikler yerine getirilecek.

• Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak süreç nihayete erdirilecek.