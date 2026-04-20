RSI, MACD, CCI ve hareketli ortalamalar aynı anda al sinyali veren hisseler her zaman dikkat çeker. Bu sabah taramada RUZYE ve EFOR öne çıktı. İkisi de farklı hikayeler anlatıyor.

RUZYE — RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ | 12,60 TL

RUZYE bugün yüzde 1,94 yükseldi. 52 hafta zirvesi 16,95 TL. Mevcut fiyat zirvesinin yaklaşık yüzde 26 altında.

Teknik tablo oldukça güçlü. CCI, MACD, STO, MOV5, MOV20, MOV50 ve MOV100 göstergeleri hepsi al sinyali veriyor. Sadece RSI sat tarafında. Bu tablo hissenin henüz aşırı alım bölgesine girmediğini, yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Ruzy Madencilik linyit kömürü yıkama ve kurutma tesislerinde faaliyet gösteriyor. Enerji maliyetlerinin düşmesi ve Hürmüz'ün normalleşmesiyle birlikte madencilik sektörüne olan ilgi arttı. Aylık bazda yüzde 17,66 yükselen hisse son bir yılda yüzde 64,92 kazandırdı.

Destek: 12,19 TL

Direnç: 13,81 TL — 16,95 TL (52 hafta zirvesi)

Ruzye Haftalık Grafik:

EFOR — EFOR YATIRIM | 8,95 TL

EFOR bugün yüzde 9,95 yükseldi. Saatlik bazda yüzde 67,60 gibi çok sert bir hareket sergiledi. 52 hafta zirvesi 33,54 TL. Mevcut fiyat zirvesinin yüzde 73 altında.

Teknik göstergeler karışık ama kısa vadeli sinyaller güçlü. CCI, RSI, STO, MACD ve MOV5 al sinyali veriyor. MOM, MOV20, MOV50 ve MOV100 ise sat tarafında. Bu tablo kısa vadeli momentumun güçlü olduğunu ama uzun vadeli trendin henüz dönmediğini gösteriyor.

EFOR Yatırım çay ve gıda maddeleri üretim alanında faaliyet gösteriyor. Şirket son haftalarda kendi hisselerini geri alıyor. Nisan ayında birden fazla geri alım bildirimi KAP'a iletildi. Bu şirketin hissesini ucuz bulduğunun sinyali olarak yorumlanabilir.

Destek: 7,54 TL

Direnç: 9,50 TL — 10,00 TL

EFOR Günlük Grafik:

İKİ HİSSENİN FARKI

RUZYE daha temkinli bir tablo sunuyor. Uzun vadeli göstergeler de al tarafında. Hürmüz normalleşmesi ve enerji teması bu hisseyi destekliyor. EFOR ise çok daha spekülatif. Saatlik yüzde 67 hareket dikkat çekici ama bu volatilite aynı zamanda risk anlamına geliyor. Geri alım haberleri kısa vadede destek sağlıyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

22 Nisan TCMB faiz kararı, BIST 100'ün 14.600 üzerinde kalıcılığı ve bu hisselere özgü KAP açıklamaları önümüzdeki haftanın belirleyici göstergeleri.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.15 10.343.845.439,81 % 0.32 12:02 ASTOR 205.2 6.550.189.749,80 % 4.32 12:02 THYAO 323.75 5.972.987.495,75 % -1.6 12:02 TEHOL 23.76 4.129.912.863,88 % -0.34 12:02 TUPRS 257.75 3.602.888.376,25 % 1.88 12:02 Tüm Hisseler

BU GÖSTERGELER NE ANLAMA GELİYOR?

CCI (Emtia Kanal Endeksi): Fiyatın ortalamasından ne kadar saptığını ölçer. Sıfırın üzerinde al, altında sat sinyali verir. Yüksek CCI değeri güçlü momentum anlamına gelir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi): 0-100 arasında değer alır. 70 üzeri aşırı alım yani satış baskısı gelebilir, 30 altı aşırı satım yani alım fırsatı olabilir. 50 üzeri genel olarak olumlu kabul edilir.

MACD: İki hareketli ortalama arasındaki farkı gösterir. MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı keserse al, aşağı keserse sat sinyali üretir. Momentumun yönünü ve gücünü ölçer.

MOM (Momentum): Fiyatın belirli bir süre öncesine göre ne kadar değiştiğini gösterir. Pozitif momentum fiyatın yükselme eğiliminde olduğuna işaret eder.

STO (Stokastik): Fiyatın belirli bir dönemdeki en yüksek-en düşük aralığına göre konumunu ölçer. 80 üzeri aşırı alım, 20 altı aşırı satım bölgesidir.

MOV5, MOV20, MOV50, MOV100: Sırasıyla 5, 20, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar. Fiyat bu ortalamaların üzerindeyse al, altındaysa sat sinyali verir. Kısa vadeli ortalamalarda al ama uzun vadeli ortalamalarda sat sinyali varsa trendin henüz tam dönmediği anlamına gelir.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.

Kaynaklar:

TradingView, Mynet Finans ve KAP verileri esas alınarak derlenmiştir.