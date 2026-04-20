Kripto para piyasasının en büyük birimi olan Bitcoin, haftaya güçlü bir satış baskısıyla başlayarak 74.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Geçtiğimiz cuma günü 78.300 dolar ile son ayların zirvesini test eden Bitcoin, hafta sonu elde ettiği kazançların önemli bölümünü geri verdi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER

Piyasadaki geri çekilmede birden fazla faktörün etkili olduğu görülüyor. ABD ordusunun bir İran kargo gemisine müdahale ettiği yönündeki haberler ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı.

Bölgede ticari gemi geçişlerinin aksayabileceğine yönelik endişeler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, kripto para piyasasında satış baskısını artırdı.

Öte yandan bu hafta cuma günü dolacak yaklaşık 7,9 milyar dolarlık opsiyon vadesi öncesinde yatırımcıların pozisyonlarını koruma eğilimi de düşüşte etkili oldu.

Kripto ekosisteminde yaşanan güven sorunları da satışları tetikleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı. Kelp DAO'nun rsETH tokenine yönelik yaklaşık 292 milyon dolarlık siber saldırı, DeFi piyasasına yönelik risk algısını artırdı.

BITCOIN ÖZET TABLO

Güncel Fiyat (USD): 75.371dolar

Güncel Fiyat (TRY): 3.378.489 TL

Haftalık Zirve: 78.300 dolar

Kritik Destek Seviyesi: 71.000 dolar

Kritik Direnç Seviyesi: 75.000 dolar

Piyasa Hakimiyeti: Yüzde 54,2

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, 71.000 dolar seviyesinin "maksimum acı" noktası olarak öne çıktığını ve bu seviyenin altına inilmesi durumunda düşüşün derinleşebileceğini belirtiyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 75.000 dolar seviyesi kritik direnç olarak izleniyor.

ALTCOINLERDE SINIRLI GERİLEME

Kripto para piyasasında genel düşüş eğilimine rağmen altcoinlerde kayıpların daha sınırlı kaldığı görüldü.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum yüzde 1,3 düşüşle 2.285,63 dolara geriledi.

XRP yüzde 0,4 değer kaybederek 1,41 dolara inerken, Solana ise yüzde 0,5 düşüş kaydetti.