Bitcoin bugün yüzde 2,7 yükseldi ve Ekim 2025'ten bu yana süren 7 aylık direnci geçti. Hürmüz'ün açık kalacağı haberi tetikleyici oldu. Tahmin piyasaları 84.000 dolar ihtimalini yüzde 69 görüyor.

NE OLDU?

İran bugün Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresince tamamen açık kalacağını duyurdu. Petrol fiyatları sert düşerken risk iştahı canlandı. Bitcoin gün içinde 78.384 dolara kadar yükseldi ve günü 77.205 dolardan kapattı. Günlük kazanç yüzde 2,7.

Bu hareket beraberinde önemli bir gelişme getirdi. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bugün yüzde 10'un üzerinde yükseldi. Şirketin elindeki Bitcoin varlıkları bu hareketle birlikte kâra geçti.

MicroStrategy Hisse Grafiği:

Ekim 2025'teki 126.000 dolarlık zirveden bu yana Bitcoin her yükselişte aynı dirençle karşılaştı ve geri döndü. Yedi aydır bu direnç bir tavan gibi işlev görüyordu. Bu hafta sonunda geçildi. Analistler bu kırılımı son derece önemli buluyor çünkü bu yapı bozulmaya devam etseydi 50.000-55.000 dolar bölgesi kaçınılmaz bir hedef haline gelecekti.

TEKNİK GÖSTERGELER NE SÖYLÜYOR?

Göstergeler karışık ama umut verici bir tablo çiziyor.

50 günlük hareketli ortalama hâlâ 200 günlük ortalamanın altında seyrediyor. Borsa dilinde "ölüm çaprazı" olarak bilinen bu yapı kısa vadeli trendin uzun vadeli ortalamadan zayıf olduğunu gösteriyor. Yani toparlanma henüz büyük trendi döndürecek güce ulaşmadı.

Trend gücünü ölçen ADX göstergesi 18,1 seviyesinde. 25'in altındaki bir ADX değeri piyasada güçlü bir yön olmadığına işaret ediyor. Ama iyi haber şu: Neredeyse yılın yarısı boyunca süren düşüş trendinin gücü zayıflıyor.

Bitcoin Grafiği:

RSI ise 67,7 seviyesinde. Aşırı alım bölgesi olan 70'in hemen altında. Bu satış baskısının henüz devreye girmediği anlamına geliyor. Yükselişin biraz daha devam etme alanı var.

TAHMİN PİYASASI NE DİYOR?

Myriad tahmin piyasasında yatırımcılar Bitcoin'in 55.000 dolara düşmeden önce 84.000 dolara ulaşma ihtimalini yüzde 69 olarak fiyatlıyor. Bu oran Şubat'tan bu yana en yüksek seviye. Yani piyasanın boğalara olan güveni hızla artıyor.

Ancak aynı yatırımcılar Temmuz öncesinde yeni tarihi zirve görmek için yalnızca yüzde 6 ihtimal veriyor. Kısa vadede iyimserlik var ama rekor beklentisi hâlâ temkinli.

İKİ SENARYO

Boğa senaryosunda Bitcoin kırılan direnci destek olarak kullanıyor ve 74.000-75.000 dolar bölgesini koruyor. ADX 25'in üzerine çıkarsa 84.000 dolar hedefi gerçekçi hale gelir.

Ayı senaryosunda ise RSI 70'e dayanırken satış baskısı artar ve fiyat destek bölgesine geri döner. Bu durumda kırılan direnç yeniden tavan olur ve yükseliş geçersiz sayılır.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bitcoin bugün 77.000 dolar civarında seyrediyor. TL bazında yaklaşık 3,3 milyon TL. 84.000 dolar senaryosunda bu rakam 3,6 milyon TL'ye yaklaşır. Hürmüz'ün açık kalması ve petrolün gerilemesi kripto piyasaları için elverişli bir zemin oluşturuyor. Ancak teknik tablonun henüz tam anlamıyla döndüğünü söylemek için erken.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

74.000-75.000 dolar destek bölgesinin korunması, ADX'in 25 üzerine çıkması, Bitcoin ETF haftalık giriş verileri ve Fed 28-29 Nisan kararı önümüzdeki günlerin belirleyici göstergeleri.

Kaynaklar:

Kaynaklar:

Decrypt ve Myriad tahmin piyasası verileri esas alınarak derlenmiştir.