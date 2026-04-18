Hisse başına düşen nakit miktarı açısından haftanın şampiyonu, üç haneli rakamıyla havacılık sektöründen geldi.

• Çelebi Hava Servisi (CLEBI): Brüt 103,00 TL (Net 87,55 TL) ile listenin başında. (24 Nisan)

• Migros (MGROS): Brüt 4,55 TL ödeme yapacak. (13 Mayıs)

• Netcad (NETCD): Brüt 4,37 TL ile teknoloji tarafında dikkat çekiyor. (30 Nisan)

• Alarko Holding (ALARK): Brüt 3,05 TL ödeme planlıyor. (4 Mayıs)

NAKİT YERİNE PAY: BEDELSİZ KARARI ALANLAR

Bazı şirketler, nakit çıkışı yerine sermayelerini güçlendirmeyi tercih ederek yatırımcılarına yeni paylar dağıtacak:

• YEO Teknoloji (YEOTK): Yüzde 133,80 oranında devasa bir bedelsiz artırım yapacak.

• Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): Yüzde 20 oranında bedelsiz pay verecek.

• Katılımevim (KTLEV): Hem nakit temettü hem de yüzde 238,16 oranında yüksek bir bedelsiz pay dağıtımıyla çifte müjde verdi.

TAKSİTLİ ÖDEME PLANLARI

Ödemelerini tek seferde değil, yıla yayarak yapacak olan şirketler ise şöyle:

• Anadolu Efes (AEFES): 2 taksit (Mayıs ve ekim).

• Desa Deri (DESA): 3 taksit (Eylül, ekim ve kasım).

• Osmanlı Yatırım (OSMEN): 3 taksit (Nisan, temmuz ve ekim).

• Katılımevim (KTLEV): 4 taksit (Nisan - temmuz arası her ay).

SEKTÖREL DAĞILIM VE DİĞER ÖNEMLİ ÖDEMELER

Gayrimenkul (GYO) Sektörü

GYO’larda stopaj avantajı nedeniyle brüt ve net ödemeler eşit gerçekleşiyor:

• Akiş GYO (AKSGY): 0,455 TL (20 Nisan)

• Mistral GYO (MSGYO): 0,425 TL (28 Nisan)

• Vakıf GYO (VKGYO): 0,102 TL (24 Haziran)

• Egeyapı GYO (EGEGY): 0,30 TL (Haziran sonuna kadar)

Sanayi, Teknoloji ve Diğerleri



• Anadolu Isuzu (ASUZU): 2,38 TL (12 Mayıs)

• Aselsan (ASELS): 0,427 TL (24 Kasım)

• Anadolu Grubu (AGHOL): 0,698 TL (20 Mayıs)

• Panelsan (PNLSN): 0,687 TL (8 Temmuz)

• Ayen Enerji (AYEN): 0,781 TL (21 Nisan)

Yatırımcıların temettüden yararlanabilmesi için belirlenen tarihlerden bir iş günü önce ilgili hisse senedine sahip olmaları gerekmektedir.

Ödeme gününde hisse fiyatları, dağıtılan brüt temettü miktarı kadar aşağı yönlü güncellenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.