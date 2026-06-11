Şirketin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalarak 472,6 milyon TL'ye geriledi. 2025 yılının ilk çeyreğinde 673,1 milyon TL seviyesinde bulunan satışlar, bu dönemde önemli ölçüde düşüş gösterdi.

Brüt kâr da yıllık bazda yüzde 28 azalarak 207,1 milyon TL olarak kaydedildi.

FAVÖK POZİTİFE DÖNDÜ

Geçen yılın aynı döneminde 76,5 milyon TL FAVÖK zararı açıklayan şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 70,5 milyon TL pozitif FAVÖK elde etti.

Buna karşın, şirketin net dönem zararı devam etti. REEDR, 2026 yılının ilk çeyreğinde 342,7 milyon TL net zarar açıkladı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 330,8 milyon TL'lik zarara göre yüzde 4 artışa işaret etti.

NET BORÇTA GERİLEME YAŞANDI

Şirketin bilanço kalemlerinde ise net borcun azaldığı görüldü. 2025 yıl sonunda 280,1 milyon TL seviyesinde bulunan net borç, 2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla 227,6 milyon TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 19 düşüş kaydetti.

Özkaynaklar ise aynı dönemde yüzde 4 azalışla 8,58 milyar TL seviyesine indi. Toplam varlıklar 10,91 milyar TL olurken, dönen varlıklar yüzde 3 artış gösterdi.

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