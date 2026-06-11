Gübretaş'ın satış gelirleri, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 22,39 milyar TL'ye yükseldi. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde 18,16 milyar TL satış geliri elde etmişti.

Brüt kâr ise aynı dönemde yüzde 44 artışla 5,91 milyar TL seviyesine çıktı.

FAVÖK'TE YÜZDE 50'LİK YÜKSELİŞ

Şirketin FAVÖK'ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), yıllık bazda yüzde 50 artarak 4,95 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 3,29 milyar TL olan FAVÖK rakamı, operasyonel kârlılıktaki iyileşmeye işaret etti.

NET KÂR ÜÇE KATLANDI

GUBRF'nin net dönem kârı ise bilançonun en dikkat çeken kalemlerinden biri oldu. Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde 3,07 milyar TL net kâr açıkladı. Böylece net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278 artış gösterdi.

2025 yılının ilk çeyreğinde şirketin net dönem kârı 812,3 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

NET NAKİT POZİSYONU GÜÇLENDİ

Şirketin bilanço verilerine göre, net nakit pozisyonu 4,54 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam varlıklar yüzde 4 artışla 71,72 milyar TL'ye ulaşırken, özkaynaklar da yüzde 12 yükselişle 35,39 milyar TL olarak kaydedildi.

Dönen varlıklar yüzde 5, duran varlıklar ise yüzde 3 artış gösterdi.

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