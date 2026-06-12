Küresel piyasalarda bugün ABD-İran hattından gelen açıklamalar öne çıkıyor. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını belirtirken, anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçte önemli rol oynadığını söyledi. İran tarafı ise anlaşmaya ilişkin iddiaların henüz kesinleşmediğini ve spekülasyondan ibaret olduğunu açıkladı.

Makro tarafta Dünya Bankası, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini 0,9 puan düşürerek %2,8'e, 2027 beklentisini ise 0,7 puan indirerek %3,7'ye çekti. BBVA Research ise TCMB'nin fonlama faizinin Eylül'den itibaren kademeli normalleşeceğini ve Ekim'de politika faiziyle buluşacağını öngördü.

Bugün piyasalarda TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, Almanya TÜFE verisi ve İngiltere büyüme verisi takip edilecek. G7 Zirvesi ise 15-17 Haziran'da düzenlenecek. Borsa İstanbul'da güne alıcılı başlangıç bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 11 haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı bildirimlerden derlenen veriler şu şekilde;

AEFES – 364 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

AKBNK – Yurt dışında 535 gün vadeli 20 milyon eterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

AKBNK – Fitch tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

ARSAN – Arsan Varlık Yönetimi’nin Deniz Faktoring tarafından satışa çıkarılan 327 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföy ihalesini kazandığı açıklandı.

ANELE – Şirketin bağlı ortaklığı Anel Yapı’nın mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının satışı sebebiyle oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 20,58 TL olarak belirlendiği açıklandı.

BALSU – Şirketin, Şili’de yer alan üretim tesisi yatırımında ilk fazın tamamlanarak üretim ve ihracat sevkiyatlarının başladığı, tüm üretim tesisinin 3. Çeyrekte tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

BRKVY – Şirketin, Denizbank tarafından gerçekleştirilen 204,9 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

CELHA – Aslan Lena Yatırım tarafından 11.526.440 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CUSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

DAPGM – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumuna katılım sağlayacağı açıklandı.

DSTKF – TERA tarafından 2.752.377 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DSTKF – TERA’nın 2.752.377 adet payını TAS’ta pay başına 2.585 TL fiyattan yatırımcılara satacağı açıklandı.

EKGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

GARAN– 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli, 105,3 milyon dolar ve 40 milyon euro olmak üzere 2 yıl 2 iş günü vadeli ve 87,5 milyon dolar ve 2 milyon euro tutarında 3 yıl 2 iş günü olmak üzere sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla 367 gün için Sofr+%1,25 ve Euribor+%1,10 2 yıl 2 gün için Sofr+%1,75 ve Euribor+%1,60 ve 3 yıl 2 gün için Sofr+%2 ve Euribor %1,80 olarak açıklandı.

GESAN – Şirketin, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Satınalma Stok Yönetimi ve Makina İkmal Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Muhtelif Donanımlı Beton Köşk ve Tip 2 Hücre Mal Alımı ihalesini 79,1 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

GESAN – Şirketin, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Clean Energy Jabrayil ile Karabağ Bölgesi'nin yeniden imar ve kalkınma sürecinde öne çıkan yenilenebilir enerji yatırımlarından biri olan Cebrayil GES Projesi'nin anahtar teslim kurulumu kapsamında 28,3 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı açıklandı.

GLYHO – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding’in SVG Kruvaziyer Limanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik ön anlaşma imzalandığı açıklandı.

GLCVY – Şirketin, Denizbank tarafından gerçekleştirilen 203,1 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

HEDEF – Şirketin iştiraki Colendi Menkul Değerler’in sermaye artırımına ilişkin şirket tarafından nakden taahhüt edilen ödemenin gerçekleştiği açıklandı.

HUBVC – Poltio’nun yeni yatırımcılardan 650.000 dolar yatırım aldığı, mevcut yatırımcıların şirkete sağladığı 2,5 milyon TL kaynağın paya dönüştürüldüğü, Poltio'nun sermayesinin 101.941 TL’den 255.769 TL’ye artırtılacağı açıklandı.

HALKB – Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiği, uyum raporunun ABD makamlarına sunulduğu ve banka ile ABD Savcılığı davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunduğu açıklandı.

HALKB – Fitch tarafından bankanın finansal kapasite notunun yukarı yönlü revize edildiği, Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para Notunun ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

ISCTR – 658,8 milyon dolar ve 520,3 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla 367 gün için Sofr+%1,25 ve Euribor+%1,10 olarak açıklandı.

ICUGS – Şirketin kontrolünü etkileyebilecek nitelikteki A Grubu imtiyazlı payların tamamının OTTO’ya satılması konusunda prensip anlaşmasına varıldığı, ancak devir işlemi henüz tamamlanmadığı ve nihai sözleşme sürecinin devam ettiği açıklandı.

KLRHO – 1. Çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK

tarafından uygun karşılandı.

MOBTL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

MEDTR – Şirketin, DMO tarafından gerçekleştirilen A Grubu Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesine katılım sağlandığı açıklandı.

MEYSU – Şirketin, kendisine tebliğ edilen ihtarnamedeki iddiaların haksız, hukuksuz ve mesnetsiz olduğunu belirtildi.

MEPET – Şirket unvanının Break Mola Turizm olarak değiştirilerek tescil edildiği açıklandı.

PENTA – Şirketin, Premium Distributor 2025 ödülü kazandığı açıklandı.

PGSUS – Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %15 artışla 1,51 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 6,2 puan düşüşle %84,1’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %13 azalışla 2,0 milyona, yolcu doluluk oranı 1,5 puan düşüşle %82,1’e geriledi. Toplam yolcu sayısı %3 azalışla 3,5 milyona, yolcu doluluk oranı 3 puan düşüşle %82,9’a geriledi.

PGSUS – Ocak – Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %15 artışla 6,68 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,7 puan düşüşle %87,2’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %3 azalışla 9,96 milyona, yolcu doluluk oranı 1,8 puan

düşüşle %82,4’e geriledi. Toplam yolcu sayısı %3 artışla 16,6 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,9 puan düşüşle %84,3’e geriledi.

RNPOL – Yozgat’taki GES tesisinin satışı kapsamında Yerköy şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

SMRTG – 182 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ULKER – Fitch tarafından şirketin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

VBTYZ – Şirketin, SGK ile 439,9 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

SASA – Paya dönüştürülebilir tahviller kapsamında şirket sermayesinin 47,0 milyar TL’den 52,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TEMETTÜ HABERLERİ

BULGS için brüt temettü 0,0933 TL, net temettü 0,0933 TL, temettü verimi %0,24 ve dağıtım tarihi 15.06.2026 olarak açıklandı.

LOGO için brüt temettü 5,2632 TL, net temettü 4,4737 TL, temettü verimi %3,69 ve dağıtım tarihi 15.06.2026 olarak açıklandı.

PAY ALIŞ-SATIŞ HABERLERİ

Şirketlerin 11 haziran'da kap'a gönderdi pay alış-satış işlemlerine dair bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 31,32 – 31,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARASE – Ahmet Çalık tarafından 4 kişiye pay devri yapıldığı açıklandı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 31,18 – 32,26 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,08’e yükseldi.

DESA – Adesa Mağazacılık tarafından 11,97 – 12,10 TL fiyat aralığından 110.854 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,58’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,55 – 8,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

EMPAE – Bank of America Corporation tarafından 140,57 – 142,18 TL fiyat aralığından 909.336 adet alış ve 402.739 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,03’e yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 92.353 adet pay 141,20 – 144,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

MOPAS – Hedef Portföy tarafından 10.595.896 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,72’ye geriledi.

METRO & ATLAS – ATLAS tarafından 8,83 – 9,23 TL fiyat aralığından 110.000 adet METRO payı satılırken, ATLAS’ın METRO’daki payı %1,24’e geriledi.

METRO & MTRYO – MTRYO tarafından 8,83 – 9,25 TL fiyat aralığından 110.000 adet METRO payı satılırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %1,37’ye geriledi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 38,90 – 39,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – TFI Tab Gıda tarafından 5.170.925 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı %67,36’ya geriledi.

TABGD – Cihan Bıçak tarafından 47.583 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.

TABGD – Tarık Mesut Yüzbaş tarafından 47.583 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.

TABGD – Recep Caner Dikici tarafından 118.958 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,08’e yükseldi.

TABGD – Özgür Çetinkaya tarafından 59.479 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04’e yükseldi.

TABGD – Hamit Gökhan Asok tarafından 47.483 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.

TRHOL – Tera Portföy tarafından 102.336 adet alış ve 27.726 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,20’ye yükseldi.

TMPOL – Tera Portföy tarafından 47.131 adet alış ve 639.803 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,13’e geriledi.

ULKER – Murat Ülker tarafından 298,4 TL fiyattan 11.311.268 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

Bugün genel kurulu olan şirketler: BRKSN

(İNFO YATIRIM)