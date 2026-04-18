Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan kararlara göre; YEO Teknoloji, Ulusal Faktoring, SDT Uzay, Odine Teknoloji ve Vakıf Finansal Kiralama, iç kaynaklarını kullanarak bedelsiz sermaye artırımına gidiyor.

SDT UZAY VE ODİNE’DEN REKOR ARTIŞLAR

Haftanın en dikkat çekici oranları teknoloji ve savunma sanayi devlerinden geldi.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR), sermayesini tam yüzde 1000 oranında artırarak 58 milyon TL’den 638 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.

Bu devasa artışın 404 milyon TL’si emisyon primlerinden, geri kalanı ise sermaye düzeltme farklarından karşılanacak.

Haftanın oran şampiyonu olan Odine Teknoloji (ODINE), yüzde 1212,22 oranında bedelsiz kararı ile yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Şirket, 110,5 milyon TL olan sermayesini, geçmiş yıl kârları ve ihraç primlerini kullanarak 1,45 milyar TL’ye yükseltecek.

ENERJİ VE FİNANS SEKTÖRÜNDE BEDELSİZ RÜZGARI

Sadece teknoloji değil, enerji ve finans sektörünün önemli oyuncuları da sermaye artırım kervanına katıldı.

YEO Teknoloji (YEOTK), 14 Nisan’da yapılan Genel Kurul’da, nakit temettü yerine bedelsiz hisse dağıtımı kararlaştırıldı.

Şirket, yüzde 133,80 oranındaki artışla sermayesini 830 milyon TL’ye taşıyor.

Ulusal Faktoring (ULUFA), 540 milyon TL olan mevcut sermayesini olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle yüzde 100 bedelsiz artırarak 1 milyar 80 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.

Haftanın son bedelsiz haberi Vakıf Finansal Kiralama’dan (VAKFN) geldi. 2025 yılı kârından 1 milyar TL’yi sermayeye ekleme kararı alan şirket, yüzde 20 oranında bedelsiz pay dağıtımı için SPK başvurusuna hazırlanıyor.

SPK ONAYI BEKLENİYOR

Şirketlerin bu kararları hayata geçirebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay almaları gerekiyor.

SPK onayı sonrası bedelsiz tarihleri şirketler tarafından KAP üzerinden duyurulacak.

Yatırımcıların elindeki hisse sayısı, para eklemesi yapmadan, şirketin sermaye artırımı yaptığı oranda artacak.

