ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik iyimserlik, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken bu tablo kripto para piyasasına da yansıdı. Artan iyimserlikle birlikte Bitcoin son haftaların en güçlü seviyelerine yükseldi.

BITCOIN 4 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 74.901 dolara kadar yükselerek 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyenin ardından kısmi bir geri çekilme yaşayan Bitcoin, 74.400 dolar civarında dengelendi.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞE KATILDI

Piyasadaki genel iyimserlikle birlikte Ethereum da yükseliş kaydetti. Ethereum, yüzde 5 değer kazanarak 2.370 dolara çıktı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış görüşmeleri için girişimde bulunduğunu açıklaması etkili oldu. Bu gelişme, Hürmüz Boğazı'nda süren gerilime rağmen piyasalarda risk iştahını artırdı. Aynı dönemde Asya borsalarında da benzer şekilde yükselişler görüldü.

DİĞER VARLIKLARI GERİDE BIRAKTI

Ekim ayında 126.000 dolar ile zirve yapan Bitcoin, son iki ayda dar bantta hareket etmesine rağmen şubat sonundan bu yana birçok geleneksel yatırım aracını geride bıraktı. Bu süreçte Bitcoin yüzde 10'dan fazla değer kazanırken, altın yaklaşık yüzde 10 geriledi. S&P 500 ise aynı dönemde yatay bir seyir izledi.

BITCOIN ÖZET TABLO

Şu anki seviye: 74.746,99 dolar

Günlük değişim: Yüzde 0,41 yükseliş

Haftalık dip: 70.741 dolar

Kısa vadeli destek: 72.200 – 73.500 dolar

Kritik direnç: 75.000 dolar

Olası hedef bölge: 75.000 – 80.000 dolar

Tüm zamanların zirvesi: 126.198 dolar (Ekim 2025)

Zirveye uzaklık: Yaklaşık yüzde 43

KURUMSAL TALEP DESTEĞİ

Analistler, fiyatlardaki yükselişte jeopolitik gelişmelerin yanı sıra kurumsal talebin de etkili olduğunu belirtiyor. Kripto para ETF'lerine 1 milyar doların üzerinde giriş yaşanırken, şirketlerin alımları da dikkat çekiyor.

Özellikle Strategy'nin portföyüne 14.000 Bitcoin eklediği ifade ediliyor.