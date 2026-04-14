21,10 TL halka arz fiyatıyla işleme başlayan Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO) payları bugün (14 Nisan) nötr bir açılışın ardından dar bantta hareket ediyor.

Saat 10.40 itibarıyla hisse üzerinde ciddi bir kurumsal satış baskısı olduğu dikkat çekiyor.

Net Satıcılar tarafında Gedik Yatırım, toplam satışların yüzde 41,10’unu tek başına karşılayarak 1,6 milyon lottan fazla çıkış yapmış durumda.

Onu Global ve Yapı Kredi izliyor. İlk 5 satıcının toplamda 3,3 milyon lotluk bir satış hacmi oluşturduğu görülüyor.



Kaynak: Forinvest

NET FARK NEGATİF: ALICILAR KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

Piyasadaki alım-satım dengesi yazım anında 582.393 lot ile ekside seyrediyor.

Alıcı tarafında Ziraat (yüzde 18,20) ve A1 Capital (yüzde 15,18) başı çekse de alımların satıcılara kıyasla daha parçalı ve zayıf kaldığı gözlemleniyor.

Dün İnfo Yatırım üzerinden gelen yoğun satışlarla yüzde 8’e kadar düşen AAGYO, bugün 23,60 TL seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Teorik eşleşmedeki 23,24 TL’lik nötr fiyatın ardından gelen yüzde 1’lik sınırlı yükseliş, yatırımcılar arasında "hisse dengeleniyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Özetle:

• Halka Arz Fiyatı: 21,10 TL

• Güncel Fiyat: 23,60 TL (Saat 10.40 itibarıyla)

• Günün Satış Lideri: Gedik Yatırım (-1.625.013 Lot)

• Günün Alış Lideri: Ziraat Yatırım (+719.782 Lot)

AAGYO yatırımcıları için önümüzdeki saatlerde satış baskısının azalıp azalmayacağı ve maliyetlerin (ortalama 23,40 - 24,00 TL bandı) üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı kritik önem taşıyor.

