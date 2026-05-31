Rockefeller stratejisti Doug Moglia, ons altının 10 bin dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu senaryoda gram altın yaklaşık 15 bin TL seviyesine yükselebilir.

Kitco News'ta yer alan habere göre; Rockefeller Global Investment Management makro ve piyasa stratejisti Doug Moglia, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Moglia, altının yeni emtia döngüsünün "çapası" olmaya devam ettiğini belirterek mevcut boğa piyasasının sona ermediğini savundu.

Yayımladığı raporda altının 2027 yılında ons başına 5.500 doların üzerine çıkabileceğini öngören Moglia, 2030'dan önce ise 8.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti. Stratejist, uygun koşulların oluşması halinde ons altının 10 bin dolar seviyesini aşma potansiyeli taşıdığını da belirtti.

ONS ALTINDA YÜZDE 120'LİK YÜKSELİŞ SENARYOSU

Halihazırda 4.539,27 dolar seviyesinde işlem gören ons altının 10 bin dolara ulaşması için yaklaşık 2,2 kat değer kazanması gerekiyor. Bu da mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 120'lik bir yükseliş anlamına geliyor.

Moglia, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması, artan mali riskler, Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gelişmelerin yer aldığını ifade etti.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.686,84 6.687,67 % 0.85 23:59
Ons Altın / TL 207.613,63 208.471,47 % 0.87 23:59
Ons Altın / USD 4.538,67 4.539,23 % 0.95 23:59
Çeyrek Altın 10.698,95 10.934,34 % 0.85 23:59
Yarım Altın 21.331,03 21.868,68 % 0.85 23:59
Ziynet Altın 42.795,80 43.603,60 % 0.85 23:59
Cumhuriyet Altını 44.504,00 45.176,00 % -0.56 12:18
GRAM ALTIN 15 BİN TL'Yİ GÖREBİLİR

Ons altında öngörülen 10 bin dolarlık senaryonun gerçekleşmesi halinde gram altında da tarihi seviyeler gündeme gelebilir.

Mevcut durumda 6.817,59 TL seviyesinde bulunan gram altın, ons altında yaşanacak 2,20 katlık yükselişin aynı oranda yansıması ve dolar/TL kurunun 45,85 seviyesinde kalması halinde yaklaşık 15 bin TL seviyesine ulaşabilir.

Bu hesaplamaya göre gram altın da mevcut seviyesine göre yaklaşık yüzde 120 değer kazanmış olacak.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Rapora göre küresel merkez bankaları 2022-2024 döneminde üst üste üç yıl boyunca her yıl 1.000 tonun üzerinde altın satın aldı. Bu miktar yıllık küresel maden üretiminin yaklaşık yüzde 20-25'ine karşılık geliyor.

Moglia, merkez bankalarının rezervlerinde altının payının zamanla artabileceğini belirterek, mevcut durumda rezervlerin yaklaşık yüzde 31'inin altından, yüzde 56'sının ise dolardan oluştuğunu kaydetti.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Raporda gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Buna göre gümüş fiyatları 2025 yılının başından bu yana yüzde 152'nin üzerinde yükseldi. Gümüş, Ocak 2026'da kısa süreliğine 120 dolar seviyesinin üzerini test etti.

Moglia, yapay zeka yatırımları, elektrikli araçlar ve güneş enerjisi sektörlerinden gelen talebin gümüş fiyatlarını desteklediğini ancak son dönemde altın-gümüş rasyosundaki normalleşme nedeniyle gümüşün altına kıyasla daha sınırlı bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

31 Mayıs itibarıyla gümüş fiyatları;
-Ons gümüş bugün 75,28 dolar dolar seviyesinde seyrediyor.
-Gram gümüşün fiyatı ise 110,92 TL bandında.

ALTIN BOĞASI BİTMEDİ

Moglia'ya göre mevcut altın boğa piyasası dördüncü yılına girerken şimdiye kadar yaklaşık yüzde 200 getiri sağladı.

Stratejist, 1970'ler ve 2000'lerde görülen benzer emtia döngülerinin yaklaşık 10 yıl sürdüğünü hatırlatarak altın piyasasında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini savundu.

