Son 1 yılda Borsa İstanbul'da halka arz edilen şirketlerin son 3 aylık performansları yatırımcıların radarına girdi. Verilere göre bazı hisseler halka arz fiyatlarının oldukça üzerine çıkarken, bazı hisselerde ise yükseliş daha sınırlı kaldı.

ForInvest verilerine göre; 3 aylık performans sıralamasında BIGEN yüzde 349,72'lik getiriyle ilk sırada yer alırken, AKFIS yüzde 163,80 ve NETCD yüzde 78,14'lük yükselişle listenin üst sıralarında yer aldı.

SON 3 AYDA EN ÇOK KAZANDIRAN HALKA ARZ HİSSELERİ

BIGEN: yüzde 349,72

AKFIS: yüzde 163,80

NETCD: yüzde 78,14

DOFRB: yüzde 69,68

ARMGD: yüzde 64,13

DSTKF: yüzde 55,93

ECOGR: yüzde 53,66

UCAYM: yüzde 47,05

MEYSU: yüzde 43,81

SMRVA: yüzde 36,77

ZGYO: yüzde 30,92

ARFYE: yüzde 29,87

SERNT: yüzde 26,81

FRMPL: yüzde 25,63

CGCAM: yüzde 15,64

AKHAN: yüzde 14,85

PAHOL: yüzde 4,97

KLYPV: yüzde 3,33

100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

BIGEN'e 3 ay önce 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parası yaklaşık 449 bin 720 TL'ye çıktı.

AKFIS'e yatırılan 100 bin TL yaklaşık 263 bin 800 TL'ye yükseldi.

NETCD'de ise 100 bin TL yaklaşık 178 bin 140 TL oldu.

HALKA ARZLARDA BÜYÜK AYRIŞMA

Son 3 aylık performanslar incelendiğinde halka arz hisseleri arasında ciddi bir ayrışma yaşandığı görüldü. Bazı hisseler yatırımcısına yüzde 300'ün üzerinde kazanç sağlarken bazı hisselerde getiriler yüzde 5 seviyesinde kaldı.

