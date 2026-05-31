Trump'ın aylar boyunca alım yaptığı ve övdüğü Dell, Pentagon'dan 9,7 milyar dolarlık dev sözleşme aldı. Şirket hisseleri sert yükseliş gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son aylarda yatırım yaptığı ve kamuoyu önünde övdüğü teknoloji devi Dell Technologies (DELL), Pentagon'dan aldığı 9,7 milyar dolarlık dev sözleşmeyle gündeme geldi. Sözleşme sonrası Dell hisseleri yüzde 32,76 yükselişle 420,91 dolar seviyesine ulaşırken, Trump'ın daha önce yaptığı hisse alımları yeniden tartışma konusu oldu.

TRUMP AYLAR BOYUNCA DELL HİSSESİ ALDI

Kamuya yansıyan bilgilere göre Trump, 10 Şubat'ta Dell hisselerinde 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında alım gerçekleştirdi. Daha sonra 2 Mart, 11 Mart ve 23 Mart tarihlerinde de Dell hissesi alımlarını sürdürdü.

Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise yatırımcılara yönelik olarak "Gidin ve bir Dell alın" ifadelerini kullandı.

Trump ın Gidin ve bir tane alın dediği hisse rekor kırdı!

PENTAGON'DAN 9,7 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dell Federal Systems'e yaklaşık 9,7 milyar dolar büyüklüğünde 5 yıllık bir sözleşme verdiğini açıkladı. Anlaşma kapsamında Dell, ABD ordusu, istihbarat topluluğu ve Sahil Güvenlik için Microsoft yazılım lisansları, bulut abonelikleri ve kurumsal yazılım hizmetleri sağlayacak.

Yetkililer, sözleşmenin yazılım alımlarını tek çatı altında toplayarak yıllık yaklaşık 422 milyon dolar tasarruf sağlayabileceğini belirtti.

DELL HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Sözleşmenin açıklanması ve güçlü bilanço verilerinin ardından Dell hisselerinde dikkat çeken yükseliş yaşandı.

Şirket hisseleri bir günde yüzde 30'un üzerinde değer kazanırken, yıl başından bu yana yükseliş oranı yüzde 145'i aştı.

Analistler, özellikle yapay zeka sunucu satışlarındaki güçlü büyümenin Dell hisselerini desteklediğini belirtiyor. Şirketin yapay zeka odaklı sunucu gelirleri son çeyrekte 16,1 milyar dolara ulaştı.

DELL NEDİR?

Dell Technologies, ABD merkezli dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket;

-Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar,
-Veri merkezleri,
-Yapay zeka sunucuları,
-Bulut çözümleri,
-Kurumsal yazılım ve teknoloji altyapıları alanlarında hizmet veriyor.

Özellikle son dönemde yapay zeka yatırımlarındaki büyüme sayesinde Dell'in veri merkezi ve sunucu tarafındaki gelirleri hızla artış gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

