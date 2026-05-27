Motley Fool analistlerinin değerlendirmesine göre, yapay zeka destekli kredi platformu Upstart Holdings (NASDAQ: UPST) için dikkat çekici bir yükseliş senaryosu gündeme geldi. Analistler, şirketin kredi değerlendirme süreçlerinde kullandığı yapay zeka altyapısının büyüme potansiyelini artırabileceğini ve hissenin 2026 sonuna kadar iki katına çıkabileceğini öngörüyor.

Şirketin geliştirdiği yapay zeka algoritması, potansiyel müşterilerin kredi uygunluğunu değerlendirmek için 2.500'den fazla veri noktasını analiz ediyor. Sistemin daha fazla veriyle beslenmesiyle birlikte tahmin gücünün de geliştiği belirtiliyor.

YAPAY ZEKA KREDİ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Upstart doğrudan kredi veren bir şirket olarak faaliyet göstermiyor. Şirket, geliştirdiği algoritma aracılığıyla kredi süreçlerini yönetiyor ve oluşturulan kredileri başta bankalar olmak üzere finansman ortaklarına yönlendiriyor.

Motley Fool değerlendirmesine göre şirketin bu iş modeli, yüksek sermaye ihtiyacını azaltırken operasyonel verimlilik de sağlıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

2026'nın ilk çeyreğinde Upstart tarafından 425 bin 356 kredi işlemi gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artışa işaret etti.

Şirket ayrıca finanse edilen kredilerin yüzde 91'inin tamamen otomatik sistemler üzerinden gerçekleştiğini açıkladı.

YENİ ALANLAR BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Şirketin temel faaliyet alanını kişisel krediler oluşturmaya devam ederken, diğer alanlarda da dikkat çekici büyüme kaydedildi.

İlk çeyrekte:

Konut teminatlı kredi (HELOC) segmenti: %250 büyüdü

Otomotiv kredi segmenti: %300 büyüdü

Şirketin verilerine göre HELOC başvurularında süreç 6 gün içerisinde tamamlanabilirken, sektör ortalaması 40 gün seviyesinde bulunuyor.

Amerikan borsalarını canlı takip etmek için tıklayın

GELİRLERDE REKOR SEVİYE

Upstart, 2026'nın ilk çeyreğinde 308 milyon dolar gelir elde ederek şirket tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 44 artış anlamına geliyor.

Şirket aynı dönemde muhasebe standartlarına göre 6,6 milyon dolar net zarar açıklasa da, düzeltilmiş FAVÖK tarafında 40 milyon dolar pozitif sonuç elde edildi.

Şirket yönetimi, 2026 yılı gelir beklentisini 1,4 milyar dolar olarak açıklarken, 2028'e kadar yıllık bileşik yüzde 35 büyüme öngörüyor.

HİSSEDE DEĞERLEME DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Motley Fool analizine göre Upstart hissesi şu anda son 12 aylık gelirlerine göre 2,6 Fiyat/Satış (P/S) çarpanıyla işlem görüyor. Bu oran şirketin üç yıllık ortalaması olan 5,7 seviyesinin altında bulunuyor.

Analistler, mevcut değerleme seviyeleri ve büyüme tahminleri dikkate alındığında hissede yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü değerlendiriyor.

TÜRK YATIRIMCI NEDEN TAKİP ETMELİ?

Yapay zeka temalı hisselere küresel ilginin artması, yurt dışı hisse yatırımı yapan Türk yatırımcıların radarındaki şirketleri de etkiliyor. Upstart gibi şirketler, yapay zekanın finans sektöründeki kullanımına yönelik önemli örnekler arasında gösteriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.