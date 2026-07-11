TERA Yatırım'ın 6-10 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hisse işlem dağılımı belli oldu. Verilere göre kurumun ilk 5 alım yaptığı hisseler toplam alımların önemli bölümünü oluştururken, satış tarafında ise INFO hissesi ilk sırada yer aldı.
TERA Yatırım'ın 6-10 Temmuz 2026 haftasında gerçekleştirdiği hisse işlemleri açıklandı. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında PEKGY ve TEHOL öne çıkarken, en yüksek satış INFO hissesinde gerçekleşti. Haftalık bazda net hacim ise 14,46 milyar TL olarak kaydedildi.
Aracı kurumun yeni halka arzlardan olan ORZAX'tan ise milyonluk satış yaptı.
EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER
TERA Yatırım'ın söz konusu haftada en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
PEKGY: 84.907.967 lot
TEHOL: 76.116.974 lot
DAPGM: 27.710.671 lot
IZENR: 21.488.378 lot
SVGYO: 18.818.730 lot
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Haftalık verilerde TERA Yatırım'ın en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:
INFO: 12.531.446 lot
YKBNK: 7.186.745 lot
PASEU: 6.055.438 lot
ORZAX: 5.114.067 lot
ADESE: 5.034.193 lot
Verilere göre, 6-10 Temmuz haftasında TERA Yatırım'ın net işlem hacmi 14 milyar 460 milyon 478 bin 32 TL olarak gerçekleşti.
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