TERA Yatırım'ın 6-10 Temmuz 2026 haftasında gerçekleştirdiği hisse işlemleri açıklandı. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında PEKGY ve TEHOL öne çıkarken, en yüksek satış INFO hissesinde gerçekleşti. Haftalık bazda net hacim ise 14,46 milyar TL olarak kaydedildi.

Aracı kurumun yeni halka arzlardan olan ORZAX'tan ise milyonluk satış yaptı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

TERA Yatırım'ın söz konusu haftada en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

PEKGY: 84.907.967 lot

TEHOL: 76.116.974 lot

DAPGM: 27.710.671 lot

IZENR: 21.488.378 lot

SVGYO: 18.818.730 lot

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Haftalık verilerde TERA Yatırım'ın en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

INFO: 12.531.446 lot

YKBNK: 7.186.745 lot

PASEU: 6.055.438 lot

ORZAX: 5.114.067 lot

ADESE: 5.034.193 lot

Verilere göre, 6-10 Temmuz haftasında TERA Yatırım'ın net işlem hacmi 14 milyar 460 milyon 478 bin 32 TL olarak gerçekleşti.

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