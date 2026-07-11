SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerinde 6-10 Temmuz 2026 haftasında en fazla alım yapan aracı kurumlar ile en fazla satış gerçekleştiren kurumlar belli oldu.
Haftalık işlemlerde ilk 5 kurumun net işlemi yaklaşık 118,98 milyon lot satış yönünde gerçekleşti.
SASA hisselerinde 6-10 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık aracı kurum dağılımı açıklandı. Verilere göre, ilk 5 alıcı kurum toplam 387.765.193 lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 506.750.051 lot oldu. Böylece haftalık bazda 118.984.858 lot net satış gerçekleşti.
EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
Hafta boyunca SASA hisselerinde en fazla alım yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:
HSBC: 105.082.906 lot
Bank of America: 89.146.981 lot
Ziraat Yatırım: 83.904.956 lot
Yatırım Finansman: 55.132.060 lot
Vakıf Yatırım: 54.498.290 lot
EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
Aynı dönemde SASA hisselerinde en fazla satış yapan aracı kurumlar ise şunlar oldu:
ÜNLÜ Menkul: 208.878.678 lot
İnfo Yatırım: 197.373.678 lot
Bulls Yatırım: 46.338.148 lot
Ak Yatırım: 35.327.854 lot
TEB Yatırım: 18.831.693 lot
Haftalık veriler, SASA hisselerinde ilk beş aracı kurum bazında satışların alımların üzerinde gerçekleştiğini ve işlemlerin yaklaşık 118,98 milyon lot net satış ile tamamlandığını gösterdi.
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