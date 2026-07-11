Haftalık işlemlerde ilk 5 kurumun net işlemi yaklaşık 118,98 milyon lot satış yönünde gerçekleşti.

SASA hisselerinde 6-10 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık aracı kurum dağılımı açıklandı. Verilere göre, ilk 5 alıcı kurum toplam 387.765.193 lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 506.750.051 lot oldu. Böylece haftalık bazda 118.984.858 lot net satış gerçekleşti.

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Hafta boyunca SASA hisselerinde en fazla alım yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:

HSBC: 105.082.906 lot

Bank of America: 89.146.981 lot

Ziraat Yatırım: 83.904.956 lot

Yatırım Finansman: 55.132.060 lot

Vakıf Yatırım: 54.498.290 lot

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aynı dönemde SASA hisselerinde en fazla satış yapan aracı kurumlar ise şunlar oldu:

ÜNLÜ Menkul: 208.878.678 lot

İnfo Yatırım: 197.373.678 lot

Bulls Yatırım: 46.338.148 lot

Ak Yatırım: 35.327.854 lot

TEB Yatırım: 18.831.693 lot

Haftalık veriler, SASA hisselerinde ilk beş aracı kurum bazında satışların alımların üzerinde gerçekleştiğini ve işlemlerin yaklaşık 118,98 milyon lot net satış ile tamamlandığını gösterdi.

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