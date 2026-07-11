Temmuz ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan halka arzların ilk performansları belli oldu. Orzaks İlaç, Golda Gıda ve İsvea Seramik yatırımcısına kazandırırken, Soho Giyim ve Ekim Turizm halka arz fiyatının altında kaldı.

Temmuz ayında yatırımcılarla buluşan halka arzlarda ilk fiyat performansları netleşti. Bazı hisseler halka arz fiyatlarının üzerine çıkarak yatırımcısına çift haneli kazanç sağlarken, bazı hisseler ise işlem görmeye başlamalarının ardından halka arz fiyatının altına geriledi.

ORZAKS İLAÇ YÜZDE 29'UN ÜZERİNDE PRİM YAPTI

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. (ORZAX), 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 TL fiyattan talep topladı. Hisseler, 7 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

İlk haftasını 89,15 TL seviyesinde tamamlayan hisse, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 29,20 değer kazanırken, son işlem gününü ise yüzde 9,99 yükselişle kapattı.

GOLDA GIDA YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. (GOLDA), halka arzda 9,20 TL fiyattan yatırımcılarla buluştu. 8 Temmuz'da işlem görmeye başlayan hisse, haftayı 12,24 TL seviyesinde tamamladı.

Böylece GOLDA, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 33,04 prim yaparken, haftanın son işlem gününde yüzde 9,97 yükseliş kaydetti.

İSVEA SERAMİK İLK GÜN TAVAN YAPTI

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA), Temmuz ayının ilk üç gününde 20,90 TL fiyattan talep topladı. Hisseler 10 Temmuz'da işlem görmeye başladı.

İlk işlem gününü 22,98 TL seviyesinde tamamlayan hisse, halka arz fiyatına göre yüzde 9,95 değer kazandı.

SOHO GİYİM HALKA ARZ FİYATININ ALTINDA KALDI

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE), 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 15 TL fiyattan talep topladı. 6 Temmuz'da işlem görmeye başlayan hisseler, haftayı 13,36 TL seviyesinde tamamladı.

SOHOE, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 10,93 değer kaybederken, son işlem gününde yüzde 3,97 yükseliş gösterdi.

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EKİM TURİZM YÜZDE 15 GERİLEDİ

Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. (EKIM), Temmuz ayının ilk üç gününde 30,26 TL fiyattan talep topladı. Hisseler 9 Temmuz'da işlem görmeye başladı.

İlk işlem gününde taban olan hisse, haftayı 25,72 TL seviyesinde tamamladı. Böylece EKIM, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 15,00 değer kaybederken, son işlem gününü yüzde 5,58 düşüşle kapattı.

Şirket Halka arz fiyatı Kapanış fiyatı Halka arzdan bugüne performans Orzaks İlaç (ORZAX) 69,00 TL 89,15 TL +%29,20 Soho Giyim (SOHOE) 15,00 TL 13,36 TL -%10,93 Golda Gıda (GOLDA) 9,20 TL 12,24 TL +%33,04 Ekim Turizm (EKIM) 30,26 TL 25,72 TL -%15,00 İsvea Seramik (ISVEA) 20,90 TL 22,98 TL +%9,95

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