Borsa İstanbul'da temettü takvimi işlemeye devam ediyor. 13-17 Temmuz 2026 haftasında yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak şirketler ve ödeme tutarları açıklandı.

Hafta boyunca İşbir Holding (ISBIR), Gen İlaç (GENKM), Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA), Ege Profil (EGPRO) ve Göltaş Çimento (GOLTS) yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.

13 Temmuz Pazartesi

İşbir Holding (ISBIR), yatırımcılarına toplam 28.361.470 TL nakit temettü dağıtacak. Hisse başına net 0,85 TL temettü ödemesi yapılacak.

14 Temmuz Salı

Gen İlaç (GENKM), toplam 106.250.000 TL nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net 0,17 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) ise yatırımcılarına toplam 875.160 TL nakit temettü ödeyecek. Hisse başına net 0,0066 TL temettü verilecek.

16 Temmuz Perşembe

Ege Profil (EGPRO), yatırımcılarına 272.500.000 TL nakit temettü dağıtacak. Şirketin hisse başına net temettü tutarı 0,55 TL olacak.

17 Temmuz Cuma

Haftanın son temettü ödemesi Göltaş Çimento (GOLTS) tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, toplam 63.750.000 TL nakit kâr payı dağıtırken, hisse başına net 3,54 TL ile haftanın en yüksek temettü ödemesini yapacak.

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