Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 17 oranında ortak olduğu SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nin işletme hakkı süresinin Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Samsun Serbest Bölgesi'nin idamesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının, sermayesinin yüzde 17'sine sahip olunan SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamaya göre, 06 Mart 2026 - 06 Mart 2045 tarihleri arasında bölgenin yatırım ve işletme faaliyetlerinin SASBAŞ tarafından yürütülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ULUUN, KAP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Samsun Serbest Bölgesinin idamesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının, sermayesinde %17 paya sahip olduğumuz Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından 06.03.2026-06.03.2045 tarihleri arasında yapılarak işletilmeye devam etmesine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı kararı 11.07.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır."

Şirket, açıklamasını "Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle tamamladı.

ULUUN hisseleri yüzde 3,7’lik yükselişle haftayı 8,98 TL’den kapattı. Hisseler haftalık bazda yüzde 2,39, aylık bazda yüzde 8,72 yükseldi.

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