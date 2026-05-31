Şişecam yatırımcıları yarın temettü almaya hak kazanacak. Şirket hisse başına brüt 0,5876 TL, net 0,4994 TL nakit kâr payı dağıtacak.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) yatırımcıları için temettü günü geldi. Şirketin olağan genel kurul toplantısında kabul edilen kâr payı dağıtım teklifine göre 2026 yılı nakit temettü ödemelerinde hak kullanım tarihi 1 Haziran 2026 olarak belirlendi.

ŞİŞECAM NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAK?

Şişecam tarafından yapılacak ödeme kapsamında yatırımcılara hisse başına;

Brüt: 0,5876180 TL
Net: 0,4994753 TL

nakit temettü dağıtılacak.

Dağıtılacak temettü oranı ise brüt yüzde 58,761, net yüzde 49,947 olarak gerçekleşecek.

TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Borsa İstanbul'da temettü ödemelerinde uygulanan T+2 takas süresi nedeniyle yatırımcıların nakit bakiyeleri 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hesaplarına aktarılacak ve kullanılabilir hale gelecek.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN SON TARİH NEYDİ?

Şişecam'ın temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların 26 Mayıs 2026 tarihli seans kapanışı itibarıyla hisseye sahip olması yeterli oldu.

TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 1,28

Şişecam'ın 2026 yılı nakit temettü ödemesinde temettü verimi yüzde 1,28 olarak hesaplandı.

TEMETTÜ YATIRIMCIYA NE KAZANDIRIYOR?

Temettü, şirketlerin elde ettiği kârın belirli bir bölümünü hissedarlarıyla paylaşması anlamına geliyor.

Temettü ödemesi alan yatırımcılar, sahip oldukları pay oranında nakit gelir elde ederken, uzun vadeli yatırımcılar açısından düzenli nakit akışı sağlaması nedeniyle önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

T+2 TAKAS SÜRESİ NEDİR?

T+2 takas süresi, borsada yapılan işlemlerin resmi olarak tamamlanmasının ve nakdin hesabınıza geçmesinin işlem gününden 2 iş günü sonra gerçekleşmesi anlamına gelir.

