Kurban Bayramı tatilinin ardından piyasalar kritik veri takvimine odaklandı. Büyüme, enflasyon, işsizlik ve TCMB faiz kararı yakından izlenecek.

Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatilin ardından ekonomi yönetimi ve piyasalar yoğun veri takvimine hazırlanıyor. Haziran ayında büyüme rakamlarından enflasyona, işsizlik verilerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına kadar birçok kritik veri açıklanacak.

İLK GÜNDEM BÜYÜME VERİSİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde ise yüzde 3,4 büyüme kaydetmişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, yılın ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını öngörüyor.

DIŞ TİCARET VE İŞSİZLİK VERİLERİ AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 4 Haziran'da mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükselmişti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Aynı gün TÜİK tarafından nisan ayı iş gücü istatistikleri de yayımlanacak. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 8,1'e gerilerken işsiz sayısı 2 milyon 873 bin kişi olarak kaydedilmişti.

GÖZLER MAYIS ENFLASYONUNDA OLACAK

Piyasaların en yakından takip edeceği verilerden biri de 5 Haziran'da açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları olacak.

Nisan ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,18 artarken yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde Yİ-ÜFE aylık yüzde 3,17, yıllık bazda ise yüzde 28,59 seviyesinde kaydedilmişti.

ENFLASYON VERİSİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINI NASIL ETKİLEYECEK?

5 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyonu, Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamlarının resmiyet kazanması için hayati bir viraj olacak. Yıllık enflasyonun seyri, alım gücünün rotasını çizecek.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

Haziran ayının en kritik başlıklarından biri de TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak.

Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararı açıklanacak. TCMB son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Karar metninde jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve bunların enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulanmıştı.

KONUT SATIŞLARI VE CARİ DENGE DE AÇIKLANACAK

TCMB, 12 Haziran'da nisan ayı ödemeler dengesi verilerini duyuracak. Mart ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık vermişti.

TÜİK ise 18 Haziran'da mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımlayacak. Nisan ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 2,6 artışla 126 bin 808'e yükselirken iş yeri satışları yüzde 10,2 artışla 15 bin 694 olmuştu.

HAZİRAN BOYUNCA VERİ AKIŞI SÜRECEK

Haziran ayında ayrıca sanayi üretimi, bütçe dengesi, ücretli çalışan sayısı, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, tüketici güven endeksi, reel getiri oranları ve dış ticaret istatistikleri de açıklanacak.

Ekonomi yönetimi ve yatırımcılar, özellikle büyüme, enflasyon ve faiz kararının piyasalar üzerindeki etkilerini yakından takip edecek.