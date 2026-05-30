Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek, simit ve poğaça fiyatlarına zam geldi. Daha önce 15 TL'den satılan ürünlerin fiyatı yüzde 25 artışla 20 TL'ye yükseldi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde vatandaşların günlük tüketimde sıkça tercih ettiği ekmek ve unlu mamullere zam yapıldı. Artan üretim maliyetleri nedeniyle alınan yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başladı.
Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 15 liradan satılan 230 gram ekmeğin fiyatı 20 liraya yükseldi. Aynı şekilde 100 gram simit ve poğaça da 15 liradan 20 liraya çıkarıldı.
Fırın işletmecileri, un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle fiyat güncellemesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Zamlı tarifelerin ilçe genelindeki fırınlar ve satış noktalarında uygulanmaya başlandığı öğrenildi.
Yetkililer, artan maliyetlerin sektör üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtirken, yeni fiyatların önümüzdeki dönemde piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.
