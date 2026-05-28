BIST 100'ün düştüğü mayısta OZATD %387 yükselirken AYCES %60 değer kaybetti. Borsada sert ayrışma yaşandı.
Borsa İstanbul'da mayıs ayında kayıplar öne çıktı. BIST 100 endeksi son işlem gününü %1,64 düşüşle 13.662,75 puandan kapatırken, OZATD hissesi aylık bazda %387,27 yükselerek yatırımcısına en fazla kazandıran hisse oldu. Aynı dönemde AYCES ise %60,09 düşüşle en çok kaybettiren hisseler arasında ilk sırada yer aldı.
MAYIS AYINDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
OZATD — 1.368,00 TL — +%387,27
BIGEN — 40,70 TL — +%190,09
DMRGD — 10,10 TL — +%96,12
YEOTK — 107,50 TL — +%95,10
PRZMA — 51,85 TL — +%92,04
EMPAE — 74,05 TL — +%78,86
ANELE — 95,10 TL — +%76,11
**EUPWR
— 76,10 TL — +%70,55
BRMEN — 12,00 TL — +%68,30
ICBCT — 26,00 TL — +%55,69
CELHA — 16,62 TL — +%54,75
SMRTG — 11,75 TL — +%54,00
GESAN **— 75,50 TL — +%53,02
MAYIS AYINDA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
AYCES — 516,50 TL — -%60,09
ENSRI — 9,98 TL — -%50,15
TMPOL — 300,00 TL — -%49,49
ARENA — 27,52 TL — -%33,72
ISKPL — 12,80 TL — -%32,81
OTTO — 230,00 TL — -%32,00
ADEL — 33,10 TL — -%29,36
A1CAP — 9,85 TL — -%29,03
ZERGY — 14,24 TL — -%28,69
ZRGYO — 16,39 TL — -%27,35
MSGYO — 5,89 TL — -%27,32
**KONTR
— 7,85 TL — -%26,22
RALYH
** — 250,00 TL — -%26,14