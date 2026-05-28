Borsa İstanbul'da mayıs ayında kayıplar öne çıktı. BIST 100 endeksi son işlem gününü %1,64 düşüşle 13.662,75 puandan kapatırken, OZATD hissesi aylık bazda %387,27 yükselerek yatırımcısına en fazla kazandıran hisse oldu. Aynı dönemde AYCES ise %60,09 düşüşle en çok kaybettiren hisseler arasında ilk sırada yer aldı.

MAYIS AYINDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

OZATD — 1.368,00 TL — +%387,27

BIGEN — 40,70 TL — +%190,09

DMRGD — 10,10 TL — +%96,12

YEOTK — 107,50 TL — +%95,10

PRZMA — 51,85 TL — +%92,04

EMPAE — 74,05 TL — +%78,86

ANELE — 95,10 TL — +%76,11

**EUPWR

— 76,10 TL — +%70,55

BRMEN — 12,00 TL — +%68,30

ICBCT — 26,00 TL — +%55,69

CELHA — 16,62 TL — +%54,75

SMRTG — 11,75 TL — +%54,00

GESAN **— 75,50 TL — +%53,02

MAYIS AYINDA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

AYCES — 516,50 TL — -%60,09

ENSRI — 9,98 TL — -%50,15

TMPOL — 300,00 TL — -%49,49

ARENA — 27,52 TL — -%33,72

ISKPL — 12,80 TL — -%32,81

OTTO — 230,00 TL — -%32,00

ADEL — 33,10 TL — -%29,36

A1CAP — 9,85 TL — -%29,03

ZERGY — 14,24 TL — -%28,69

ZRGYO — 16,39 TL — -%27,35

MSGYO — 5,89 TL — -%27,32

**KONTR

— 7,85 TL — -%26,22

RALYH

** — 250,00 TL — -%26,14