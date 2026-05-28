Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) 28 Mayıs tarihli raporuna göre, yüksek petrol fiyatlarına rağmen enerji sektöründeki yatırım iştahı zayıflıyor. Raporda, yeni petrol projelerine ayrılan bütçenin 2026 yılında psikolojik eşik olarak görülen 500 milyar doların altında kalmasının beklendiği belirtildi. ABD-İsrail ile İran arasında artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin ise küresel enerji stratejilerini yeniden şekillendirdiği ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENERJİ PİYASALARINI ETKİLİYOR

Raporda, küresel deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanıklığın enerji piyasalarında yeni bir kırılma yarattığı vurgulandı. Arz tarafındaki risklerin büyümesiyle birlikte hem üretici hem de tüketici ülkelerin alternatif ticaret rotaları ve yeni enerji kaynakları üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Bloomberg'in aktardığı değerlendirmelere göre, mevcut kriz yalnızca petrol fiyatlarını değil, küresel enerji yatırımlarının yönünü de değiştiriyor. Şirketlerin ve ülkelerin enerji güvenliği kaygısıyla daha erişilebilir ve sürdürülebilir kaynaklara yönelmeye başladığı ifade ediliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

FATİH BİROL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

UEA Başkanı Fatih Birol, mevcut sürecin geçici bir dalgalanmanın ötesinde olduğunu belirterek enerji piyasaları açısından tarihi bir döneme girildiğini söyledi.

Birol açıklamasında, "Dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük enerji güvenliği krizinin tam ortasındayız" ifadelerini kullandı.

Birol ayrıca, enerji güvenliğini sağlama arzusunun hem üretici hem de tüketici ülkelerde yatırım kararlarını kalıcı şekilde değiştirebileceğini belirtti.

PETROL FİYATLARI YÜKSEK AMA YATIRIMLAR YAVAŞLIYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen yatırım iştahının aynı hızda artmaması oldu. Analistler, Hürmüz Boğazı çevresindeki risklerin enerji şirketlerini daha temkinli davranmaya ittiğini değerlendiriyor.

Özellikle alternatif enerji yatırımları, yeni ticaret koridorları ve enerji arz güvenliği başlıklarının önümüzdeki dönemde küresel ekonomi açısından daha belirleyici hale gelmesi bekleniyor.