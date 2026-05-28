Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ tarafından geliştirilen Milli Elektrikli Hızlı Tren, test sürüşlerinde hızını artırmaya devam ediyor. Daha önce dinamik fren testlerinde saatte 225 kilometre hıza ulaşan tren, son denemelerde 240 kilometre hızı gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenlik ve konfor kriterleri eksiksiz tamamlanıncaya kadar testlerin süreceğini belirtti.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Projede hız, fren performansı, sürüş stabilitesi ve yol uyumu gibi teknik kriterlerin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca trenlerin maksimum hız seviyesine ulaşıncaya ve tüm güvenlik kriterleri tamamlanıncaya kadar test programlarının devam edeceğini söyledi.

ASELSAN İMZALI YERLİ SİSTEMLER KULLANILDI

577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren'de ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli sistemler kullanıldı.

Trende, Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi, Cer Sistemi, Otomatik tren durdurma sistemi, yangın ihbar sistemi,Kamera ve bilgilendirme altyapısı gibi kritik teknolojilerin yer aldığı belirtildi.

YOLCU KONFORU DA ÖNE ÇIKIYOR

Projede yolcu konforuna yönelik detaylar da dikkat çekti. Trende yiyecek ve içecek otomatları, mutfak bölümleri, engelli yolcular için özel alanlar ve platform-asansör sistemleri yer alıyor.

Uraloğlu, trenlerin mevcut ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara göre yüksek konfor ve inovasyon anlayışıyla tasarlandığını ifade etti.