JPMorgan Asset Management EMEA CEO'su Patrick Thomson, Londra'da düzenlenen Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği konferansında yaptığı açıklamada, ABD'nin artan borç seviyelerinin uzun vadede dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi. İran savaşının başlamasından bu yana dolar endeksi yaklaşık yüzde 2 yükselse de, Thomson mevcut borç dinamiklerinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

"ABD'NİN BORÇ DİNAMİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Patrick Thomson, ABD tahvillerinin küresel sistemdeki hakimiyetini sürdürdüğünü ancak sabit getirili yatırımcıların artık mali dengeyi daha yakından izlediğini belirtti.

Thomson açıklamasında, "Uzun vadede ABD dolarının zayıflayabileceğini söyleyen güçlü bir argüman var" dedi.

ABD'nin mevcut mali yapısının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını savunan Thomson, yükselen borç seviyelerinin dolar üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

İRAN SAVAŞI DOLARI DESTEKLEDİ

Dolar, İran savaşının şubat sonunda başlamasından bu yana güvenli liman talebiyle destek buldu. ABD'nin net enerji ihracatçısı konumunda olması da doların son dönemde güç kazanmasına katkı sağladı.

Buna karşın geçen yıl ABD politikalarındaki belirsizlikler ve "Liberation Day" tarifeleri sonrası yatırımcıların alternatif varlıklara yöneldiği belirtildi.

Analistler, bu süreçte özellikle euro ve Çin yuanının yatırımcılar açısından öne çıkan alternatifler arasında yer aldığını ifade ediyor.

"SERMAYE YENİDEN AVRUPA'YA KAYIYOR"

Patrick Thomson, Avrupa'nın yatırımcılar açısından güvenli liman olma potansiyeline sahip olduğunu ancak bunun için finansal piyasalarda reform gerektiğini söyledi.

Thomson, "Sermayenin çeşitlendirme amacıyla yeniden Avrupa'ya yöneldiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada Almanya'nın mali harcamaları artırması, Avrupa'da tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına yönelik adımlar ve yatırım çeşitlendirmesinin bu süreci desteklediği belirtildi.

AVRUPA PİYASALARI İÇİN REFORM ÇAĞRISI

Euroclear CEO'su Valerie Urbain ise Avrupa'nın ABD ile rekabet edebilmesi için daha derin sermaye piyasalarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Urbain, Avrupa piyasalarında daha fazla yatırımcı ve ihraççıya ihtiyaç olduğunu belirterek finansal sistemin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

(REUTERS)