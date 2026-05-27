Dolar kurunda yaşanan hareketlilik piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Dolar/TL geçtiğimiz gün 45,91 seviyesini test ederek tarihi zirvesini görürken, yatırımcılar ve vatandaşlar bugün döviz kurlarındaki son durumu araştırıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik veriler döviz fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

Saat 09.27 itibarıyla dolar;

Alış: 45,89 TL

Satış: 45,90 TL

Aynı saat itibarıyla euro;

Alış: 53,42 TL

Satış: 53,44 TL