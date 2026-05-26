Dolar/TL 45,9107 ile tarihi zirvesini yenilerken, euro 53,39 seviyesine yükseldi. Piyasalarda döviz hareketliliği sürüyor. Dolar endeksi ise 99,1 bandına çıktı.
Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda işlemler yarım gün sürerken, döviz piyasalarında hareketlilik devam etti. Dolar/TL yeni işlem gününde 45,9107 seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilerken, küresel piyasalarda doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kazanması dikkat çekti. Yatırımcıların risk iştahındaki temkinli görünüm sürerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlamalarda etkili oldu.
DOLAR VE EURODA SON DURUM
Saat 10.13 itibarıyla:
➜ Dolar/TL: 45,9050 (%0,5 artış)
➜ Euro/TL: 53,3930 (%0,4 artış)
➜ Sterlin/TL: 61,8660 (%0,3 düşüş)
FED BEKLENTİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR
ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler dolar endeksini desteklemeyi sürdürüyor. Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde işlem görüyor.
KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ HAVA
ABD ve İran arasında diplomatik çözüm beklentileri sürerken, jeopolitik gelişmeler piyasalardaki risk algısını etkilemeye devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve enerji piyasalarına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.
Döviz kurlarında gün içerisinde küresel gelişmeler ve piyasa hareketliliğine bağlı olarak değişimler yaşanabiliyor. Yatırımcılar özellikle merkez bankalarından gelecek mesajlar ve ekonomik veri akışını yakından takip ediyor.