Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda işlemler yarım gün sürerken, döviz piyasalarında hareketlilik devam etti. Dolar/TL yeni işlem gününde 45,9107 seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilerken, küresel piyasalarda doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kazanması dikkat çekti. Yatırımcıların risk iştahındaki temkinli görünüm sürerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlamalarda etkili oldu.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Saat 10.13 itibarıyla:

➜ Dolar/TL: 45,9050 (%0,5 artış)

➜ Euro/TL: 53,3930 (%0,4 artış)

➜ Sterlin/TL: 61,8660 (%0,3 düşüş)

FED BEKLENTİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler dolar endeksini desteklemeyi sürdürüyor. Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ HAVA

ABD ve İran arasında diplomatik çözüm beklentileri sürerken, jeopolitik gelişmeler piyasalardaki risk algısını etkilemeye devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve enerji piyasalarına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Döviz kurlarında gün içerisinde küresel gelişmeler ve piyasa hareketliliğine bağlı olarak değişimler yaşanabiliyor. Yatırımcılar özellikle merkez bankalarından gelecek mesajlar ve ekonomik veri akışını yakından takip ediyor.