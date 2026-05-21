Dolar ve euro kurundaki güncel alış-satış seviyeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte piyasada günün ilk rakamları...

Döviz piyasalarında son durum yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik riskler döviz kurları üzerinde etkisini sürdürürken, dolar ve eurodaki güncel alış-satış fiyatları da araştırılıyor.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?

Güncel serbest piyasa verilerine göre saat 07.26 itibarıyla;

Dolar alış: 45,60 TL
Dolar satış: 45,62 TL
Euro alış: 53,15 TL
Euro satış: 53,21 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,61 45,62 % 0.06 10:32
Euro 53,08 53,10 % 0.08 10:32
İngiliz Sterlini 61,30 61,34 % 0.02 10:32
Avustralya Doları 32,43 32,45 % -0.51 10:32
İsviçre Frangı 57,87 57,90 % -0.04 10:32
Rus Rublesi 0,64 0,65 % 0.62 10:30
Çin Yuanı 6,70 6,70 % 0 10:32
İsveç Kronu 4,87 4,87 % -0.32 10:32
DÖVİZ PİYASALARINDA GÖZLER YENİ GELİŞMELERDE

Döviz kurlarında fiyatlamalar; küresel enflasyon görünümü, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Analistler, gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki risk iştahının döviz kurlarında yeni hareketlilik oluşturabileceğini belirtiyor.

