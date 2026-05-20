Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar dolar ile Euro'daki güncel alış satış fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte piyasada son durum...

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler döviz kurlarındaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. İç piyasada da yatırımcıların yakın takibinde olan dolar ve euro kurları yukarı yönlü hareket ediyor.

ABD Dolar Endeksi 99,4 civarında seyrederek altı haftanın en yüksek seviyelerinde işlem gördü. ABD ve İran arasındaki gerginliğin artması enflasyon endişelerini yükseltirken, olası faiz artırımlarına ilişkin beklentiler de güçlendi.

20 MAYIS DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Saat 07.16 itibarıyla;

Dolar/TL
Alış: 45,5754 TL
Satış: 45,5902 TL

Euro/TL
Alış: 52,9116 TL
Satış: 52,9669 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,59 45,60 % 0.04 12:00
Euro 52,89 52,90 % -0.1 12:00
İngiliz Sterlini 61,07 61,08 % -0.05 12:00
Avustralya Doları 32,42 32,44 % 0.1 12:00
İsviçre Frangı 57,68 57,72 % -0.13 12:00
Rus Rublesi 0,64 0,64 % 0.08 12:00
Çin Yuanı 6,70 6,70 % 0.2 12:00
İsveç Kronu 4,85 4,85 % 0.08 12:00
