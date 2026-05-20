Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler döviz kurlarındaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. İç piyasada da yatırımcıların yakın takibinde olan dolar ve euro kurları yukarı yönlü hareket ediyor.

ABD Dolar Endeksi 99,4 civarında seyrederek altı haftanın en yüksek seviyelerinde işlem gördü. ABD ve İran arasındaki gerginliğin artması enflasyon endişelerini yükseltirken, olası faiz artırımlarına ilişkin beklentiler de güçlendi.

20 MAYIS DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Saat 07.16 itibarıyla;

Dolar/TL

Alış: 45,5754 TL

Satış: 45,5902 TL

Euro/TL

Alış: 52,9116 TL

Satış: 52,9669 TL