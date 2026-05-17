Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve ekonomik veriler döviz piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar da dolar ile eurodaki son seviyeleri yakından izliyor. İşte güncel alış ve satış fiyatları...
DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?
Saat 09.19 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;
Dolar alış: 45,4376 TL
Dolar satış: 45,5977 TL
Euro alış: 52,7146 TL
Euro satış: 53,2744 TL
DÖVİZ PİYASALARINDA NELER ETKİLİ OLUYOR?
Döviz kurlarındaki hareketlerde küresel ekonomik görünüm, merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.