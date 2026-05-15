Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama, Kazakistan’dan 519.000 dolar tutarında pamuk ithalatı gerçekleştirildiği ve eş zamanlı olarak 690.000 dolar değerinde Türk pamuğu ihracatı için satış sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Toplamda 1,2 milyon doları aşan bu ticaret hacmi haberi sonrasında gözler hisselere çevrildi.

DCTTR MOMENTUM YAKALADI

DCTTR payları saat 13.56 itibarıyla piyasada pozitif bir seyir izliyor. İşte hissenin son durumu:

• Güncel Fiyat: Hisse, önceki kapanış olan 13,39 TL'nin üzerine çıkarak 13,74 TL seviyesinden işlem görüyor (yüzde 2,61 artış).

• Zirveye Yakın Seviyeler: Hisse senedi, 13,90 TL olan yıllık en yüksek seviyesine oldukça yaklaşmış durumda.

• Hacim Rekoru: Günlük işlem hacmi 167,9 milyon TL (12,2 milyon lot).

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

• Periyodik Performans: Son bir haftada yüzde 8,68, son bir ayda ise yüzde 26,31 oranında değer kazanan DCTTR, yıllık bazdaki negatif görünümünü hızla telafi ediyor.

Analistler, 13,90 TL seviyesindeki yıllık zirvenin aşılması durumunda hissede yükseliş trendinin hızlanabileceğini belirtiyor. Özellikle ihracat sözleşmeleriyle döviz girdisi sağlayan şirketin, tarım emtiasındaki bu hareketli yapısı uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.