Google Haberler

Borsa İstanbul'un ticaret devlerinden DCT Trading (DCTTR), tarım emtiası alanındaki stratejik adımlarına yenisini eklediğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama, Kazakistan’dan 519.000 dolar tutarında pamuk ithalatı gerçekleştirildiği ve eş zamanlı olarak 690.000 dolar değerinde Türk pamuğu ihracatı için satış sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Toplamda 1,2 milyon doları aşan bu ticaret hacmi haberi sonrasında gözler hisselere çevrildi.

DCTTR 1.2 milyon dolarlık ihaleyi duyurdu: Hisseler zirve yolunda, Görsel 1

DCTTR MOMENTUM YAKALADI

DCTTR payları saat 13.56 itibarıyla piyasada pozitif bir seyir izliyor. İşte hissenin son durumu:

• Güncel Fiyat: Hisse, önceki kapanış olan 13,39 TL'nin üzerine çıkarak 13,74 TL seviyesinden işlem görüyor (yüzde 2,61 artış).

• Zirveye Yakın Seviyeler: Hisse senedi, 13,90 TL olan yıllık en yüksek seviyesine oldukça yaklaşmış durumda.

• Hacim Rekoru: Günlük işlem hacmi 167,9 milyon TL (12,2 milyon lot).

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

• Periyodik Performans: Son bir haftada yüzde 8,68, son bir ayda ise yüzde 26,31 oranında değer kazanan DCTTR, yıllık bazdaki negatif görünümünü hızla telafi ediyor.

Analistler, 13,90 TL seviyesindeki yıllık zirvenin aşılması durumunda hissede yükseliş trendinin hızlanabileceğini belirtiyor. Özellikle ihracat sözleşmeleriyle döviz girdisi sağlayan şirketin, tarım emtiasındaki bu hareketli yapısı uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tera Yatırım'ın bugün aldığı ve sattığı hisselerTera Yatırım'ın bugün aldığı ve sattığı hisseler
Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişiyorBorsa İstanbul'da takas tarihleri değişiyor

Google Haberler