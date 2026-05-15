Küresel piyasalar rekor seviyelerde "boğa" coşkusu yaşarken, Bank of America (BofA) stratejistlerinden yatırımcılara soğuk duş etkisi yaratacak bir uyarı geldi.

BofA’nın kıdemli analisti Michael Hartnett, yatırımcıların hisselere "kapitülasyon" (teslimiyet) seviyesinde hücum ettiğini, ancak Haziran ayının bir satış dalgasına gebe olduğunu belirtti.

ENFLASYONDA "YÜZDE 4" ÇIKMAZI

Hartnett, son 100 yıllık borsa verilerini analiz ederek enflasyondaki kritik %4 eşiğine dikkat çekti. Analize göre; S&P 500 endeksi, enflasyonun %4 seviyesini aştığı ayı takip eden üç aylık periyotta ortalama %4 değer kaybediyor.

Haziran’da 3 Büyük Sınav: BofA dan "Satış" uyarısı, Görsel 1

Güncel tabloda; enerji fiyatları, nakliye maliyetleri ve kira artışları, ABD enflasyonunu bu "tehlikeli bölgeye" doğru hızla itiyor. Hartnett'e göre bu makroekonomik riskler, mevcut aşırı iyimserliği bir "satış fırsatına" dönüştürecek temel unsur.

HAZİRAN AYININ KRİTİK "KATALİZÖR" OLAYLARI

BofA'ya göre Haziran ayı, piyasa duyarlılığını test edecek üç büyük küresel olaya ev sahipliği yapacak:

OPEC Toplantısı: Hürmüz Boğazı’ndaki krizin ortasında petrol arzına dair alınacak stratejik kararlar.

G7 Zirvesi: Küresel ticaret savaşları ve yeni yaptırım paketlerinin geleceği.

Kevin Warsh’ın İlk FOMC Toplantısı: Fed’in yeni başkan yönetimindeki ilk faiz kararı ve piyasaya vermesi beklenen "şahin" (sıkılaştırmacı) sinyaller.

Haziran’da 3 Büyük Sınav: BofA dan "Satış" uyarısı, Görsel 2

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE "TESLİMİYET" SİNYALİ

Yatırımcıların teknoloji hisselerine olan sarsılmaz güvenini "teslimiyetçi bir güven" olarak nitelendiren Hartnett, herkesin "aynı tarafta" (alım tarafında) olmasının genellikle sert düzeltmelerin öncüsü olduğunu vurguladı. BofA stratejisti, bu güvenin önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanacağını ve ardından piyasada bir pozisyon temizliği yaşanabileceğini öngörüyor.

Kaynak: Bloomberg

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

