Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) hisseleri, günlük bazda yüzde 9,92 oranında değer kazanarak 6,98 TL seviyesine ulaştı.

6,35 TL olan önceki kapanışının ardından güne hızlı başlayan hisse, seans içerisinde en düşük 6,53 TL’yi gördükten sonra alımların güçlenmesiyle birlikte yıllık en yüksek seviyesi olan 6,98 TL’den tavan kilitledi.

Hissenin haftalık performansı yüzde 21,82, yıllık artışı ise yüzde 90,72 olarak kayıtlara geçti.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA MEKSA ÖNDE

Saat 12.38 verilerine göre hisse üzerindeki alım iştahı net bir şekilde görülüyor.

İlk 5 alıcının toplamı 3.283.838 lot olurken, satıcıların 2.203.344 lotta kalması 1.080.494 lotluk pozitif bir net fark oluşturdu.

Alım tarafında lider kurumlar:

• Meksa Yatırım: 897.236 lot (yüzde 21,63 pay) ile ilk sırada.

• Yatırım Finansman: 868.262 lot (yüzde 20,93 pay).

• Deniz Yatırım: 863.775 lot (yüzde 20,82 pay).

• Bank of America: 394.130 lot ile yabancı ilgisini yansıttı.

HACİM 86 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Gün içinde gerçekleşen toplam işlem hacmi 86.020.622 TL olarak gerçekleşirken, öğle saatlerinde el değiştiren hisse miktarı 12,5 milyon lotu buldu.

Satış tarafında ise İş Yatırım (560.142 lot) ve PhillipCapital (538.851 lot) en yoğun çıkış yapan kurumlar oldu.

Ancak satıcıların "Diğer" kategorisinde yüzde 46,88 gibi yüksek bir paya sahip olması, satışların küçük yatırımcı bazında dağınık olduğunu, alımların ise daha kurumsal ve toplu gerçekleştiğini gösteriyor.

