Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), 2026 yılı 1Ç raporunu paylaştı. 3 aracı kurum TRALT hissesi için hedef fiyatları paylaştı.

Şirketin karlılığındaki devasa artışın ardından aracı kurumlar, hisse için hedef fiyat ve tavsiyelerini birer birer güncellemeye başladı.

BİLANÇO VERİLERİNDE "ALTIN" DOKUNUŞ

TRALT'ın açıkladığı 2026/3 dönemine ait özet finansal rapor, operasyonel gücün arttığını kanıtlıyor:

Satışlar: %61 artışla 8,8 milyar TL'ye ulaştı.

FAVÖK: Rekor bir sıçrayışla %402 artarak 4,2 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı: %143 yükselişle 1,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

3 DEV KURUMDAN YENİ HEDEF FİYATLAR

Finansal tabloların ardından bugün (15 Mayıs) üç büyük aracı kurumdan TRALT için güncel raporlar geldi. İşte o listeler:

Halk Yatırım: "AL" Sinyali Verildi

Halk Yatırım, hedef fiyatını sabit tutmasına rağmen, potansiyelin güçlenmesiyle tavsiyesini yükseltti.

Hedef Fiyat: 66,30 TL

Tavsiye: Tut’tan AL’a yükseltildi

Prim Potansiyeli: %43,34

Gedik Yatırım: Agresif Revizyon

Gedik Yatırım, hem hedef fiyatında hem de tavsiyesinde en dikkat çekici yükseltmeyi yapan kurum oldu.

Hedef Fiyat: 36,00 TL'den 60,00 TL'ye yükseltildi

Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

Prim Potansiyeli: %29,81

İş Yatırım: Temkinli İyimserlik

İş Yatırım, hedef fiyatını yukarı çekmesine rağmen piyasa koşulları nedeniyle "Tut" tavsiyesini korudu.

Hedef Fiyat: 53,00 TL'den 57,00 TL'ye yükseltildi

Tavsiye: Tut

Prim Potansiyeli: %23,32

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

