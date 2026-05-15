Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında önemli bir adım daha attı. Şirketin, nitelikli yatırımcılara yönelik 400 milyon TL tutarındaki kira sertifikası (sukuk) tertip ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

İHRACIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Fon Kullanıcısı: Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yetkili Yatırım Kuruluşu: Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İhraç Tutarı: 400.000.000 Türk Lirası

İhraç Yapısı: %100

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Satış Yöntemi: Halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara tahsisli

SÜRECİN GEÇMİŞİ

Alves Kablo, toplamda 2.000.000.000 TL tutarındaki yurt içi kira sertifikası ihraç tavanı programı için SPK’dan ilk onayını 18/09/2025 tarih ve 2025/49 sayılı karar ile almış, bu durum 22/09/2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Şirket, bu genel tavan kapsamında 400 milyon TL’lik bu belirli tertip için 05/05/2026 tarihinde SPK'ya başvuru yapmıştı. Son onay ile birlikte ihraç süreci resmiyet kazandı.