Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda gündeme gelen vergi artışı iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şimşek, yeni bir vergi artışının gündemlerinde olmadığını ifade ederken, yılın ilk dört ayına ilişkin bütçe verilerinin hedeflerle uyumlu ilerlediğini belirtti.

"YENİ VERGİ ARTIŞI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vergi artışı gündemimizde yok. İlk dört ayın verileriyle şu an rahatlıkla söyleyebilirim ki bütçe hedefleri hala ulaşılabilir."

AKARYAKITTA VERGİ KAYBI VURGUSU

İlk dört aylık vergi gerçekleşmelerinde özellikle kurumlar vergisi ve gelir vergisindeki artışın etkili olduğunu belirten Şimşek, akaryakıttan alınan ÖTV gelirlerinde ise gerileme yaşandığını söyledi.

Şimşek, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'nin ilk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerilediğini belirterek, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar TL'yi aşabileceğini ifade etti.

Bütçe açığı hedefinin korunmaya çalışılacağını vurgulayan Şimşek, "Biz açığı yüzde 3,5 öngörmüştük. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa yüzde 4 civarına çıkabilir ama bizim hedefimiz, çabamız yüzde 3,5 civarında tutmak için olacak" dedi.

"YIL ORTASINDA SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Yılın geri kalanında harcama disiplininin sürdürüleceğini belirten Şimşek, bütçe hedeflerinin halen ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Şimşek ayrıca yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, yıl ortasında sürpriz bir artış olmayacağını ifade etti.

"Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yönetilen-yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz" dedi.

"DÖVİZE TALEP YOK"

Dolar kurundaki hareketlere ilişkin de konuşan Şimşek, savaş sonrası dönemde vatandaşların nette 610 milyon dolar sattığını söyledi.

Altın fiyatlarının düştüğü dönemde altına talep olduğunu belirten Şimşek, dövize yönelik güçlü bir talep olmadığını ifade etti.

Şimşek, "Geçmiş şoklara oranla, altını bir kenara bırakırsak savaşın başından bu yana dövize bir talep olmadı" değerlendirmesinde bulundu.