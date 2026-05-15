Mart ayı ödemeler dengesi verilerini masaya yatıran banka, makroekonomik tablodaki zayıflıkların kur üzerinde "düzensiz değer kaybı" baskısı yaratabileceği uyarısında bulundu.

CARİ AÇIK VE REZERVLERDE SERT DÜŞÜŞ

Banka analisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan raporda, Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerindeki ivme kaybı çarpıcı rakamlarla ortaya kondu. Cari işlemler açığı, enerji fiyatlarındaki artış ve küresel ticari aksaklıkların etkisiyle neredeyse iki katına çıkarak 9 milyar 700 milyon dolara ulaştı.

Portföy yatırımlarında 14,8 milyar dolar, diğer yatırımlarda ise 11,7 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Finansal akışlardaki negatif tablo sonucu TCMB resmi rezervlerinde 43 milyar 400 milyon dolarlık rekor bir azalma kaydedildi.

"DÜZENSİZ DEĞER KAYBI" RİSKİ

Commerzbank, enflasyonun hızlanması ve rezervlerdeki düşüşün sürmesi beklentisiyle birlikte para politikasındaki duruşu eleştirdi. TCMB’nin ek sıkılaştırma adımları atmama yönündeki tercihinin piyasadaki risk algısını artırdığı belirtildi.

Raporda, enflasyon verileri ile rezerv kayıplarının birleşmesinin, yerel para birimi üzerinde kontrollü olmayan bir değer kaybı süreci başlatabileceği vurgulandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

YIL SONU BEKLENTİSİ GÜNCELLENDİ

Artan enflasyon ivmesini ve mevcut para politikası duruşunu fiyatlama modellerine yansıtan Commerzbank, Türk Lirası için tahminlerini yukarı yönlü revize etti:

Yeni Dolar/TL Tahmini: Banka, kurun 2026 yıl sonunda 55,0 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Analistler, ödemeler dengesindeki açık ve finansman daralmasının, liranın kırılganlığını artıran temel faktörler olarak yılın geri kalanında da belirleyici olacağını öngörüyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.