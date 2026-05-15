Güne hareketli başlayan hisseler, yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede tavan fiyatına ulaştı.

YÜZDE 10'LUK YÜKSELİŞLE TAVAN OLDU

ISSEN payları, TSI 11.05 itibarıyla yüzde 10 değer kazanarak 9,57 TL seviyesinden tavan oldu. Bu yükselişle birlikte hisse, haftalık bazda yatırımcısına toplamda %10,76 oranında bir getiri sağladı.

ALIM TARAFINDA BANK OF AMERİCA (BOFA) DAMGASI

Aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre, ISSEN’deki bu hızlı yükselişin arkasındaki en büyük alıcı küresel dev Bank of America (BofA) oldu. Toplam net alıcılar listesinde ilk sırada yer alan BofA, tavan serisinde lokomotif görevi üstlendi.

Kaynak: ForInvest

Günün Net Alıcılar Tablosu

Bank of America: 382.312 Net Lot (%26,31) - Maliyet: 9,423 TL

Piramit Menkul: 204.999 Net Lot (%14,10) - Maliyet: 9,570 TL

Halk Yatırım: 175.931 Net Lot (%12,10) - Maliyet: 8,974 TL

Meksa Yatırım: 119.233 Net Lot (%8,20)

Yatırım Finansman: 95.012 Net Lot (%6,53)

TAKAS VERİLERİ GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR

Hissedeki alımların konsantrasyonu dikkat çekici boyutta. İlk 5 kurumun toplam net alışı 977.487 lot ile toplam işlemlerin %67,27'sini oluşturuyor. İlk 5 kurumun ortalama maliyeti ise 9,422 TL seviyesinde gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.