Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) rüzgarı esiyor. Tahtada BofA liderken hisseler tavan oldu.
Güne hareketli başlayan hisseler, yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede tavan fiyatına ulaştı.
YÜZDE 10'LUK YÜKSELİŞLE TAVAN OLDU
ISSEN payları, TSI 11.05 itibarıyla yüzde 10 değer kazanarak 9,57 TL seviyesinden tavan oldu. Bu yükselişle birlikte hisse, haftalık bazda yatırımcısına toplamda %10,76 oranında bir getiri sağladı.
ALIM TARAFINDA BANK OF AMERİCA (BOFA) DAMGASI
Aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre, ISSEN’deki bu hızlı yükselişin arkasındaki en büyük alıcı küresel dev Bank of America (BofA) oldu. Toplam net alıcılar listesinde ilk sırada yer alan BofA, tavan serisinde lokomotif görevi üstlendi.
Kaynak: ForInvest
Günün Net Alıcılar Tablosu
Bank of America: 382.312 Net Lot (%26,31) - Maliyet: 9,423 TL
Piramit Menkul: 204.999 Net Lot (%14,10) - Maliyet: 9,570 TL
Halk Yatırım: 175.931 Net Lot (%12,10) - Maliyet: 8,974 TL
Meksa Yatırım: 119.233 Net Lot (%8,20)
Yatırım Finansman: 95.012 Net Lot (%6,53)
TAKAS VERİLERİ GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR
Hissedeki alımların konsantrasyonu dikkat çekici boyutta. İlk 5 kurumun toplam net alışı 977.487 lot ile toplam işlemlerin %67,27'sini oluşturuyor. İlk 5 kurumun ortalama maliyeti ise 9,422 TL seviyesinde gerçekleşti.
