SNGYO, yasal kayıtlardaki dönem zararı nedeniyle bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı.

MALİ TABLOLARDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal sonuçları şu şekilde açıklandı:

SPK Mevzuatına Göre: 671.703.327 TL net dönem kârı.

VUK (Yasal Kayıtlar) Hükümlerine Göre: 223.294.028,15 TL net dönem zararı.

ZARAR NEDENİYLE DAĞITILABİLİR KÂR OLUŞMADI

Şirketten yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde kâr oluşmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlarda dönem zararı tespit edildiği belirtildi. Bu teknik durum nedeniyle; Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca "dağıtılabilir dönem kârı" oluşmadığı kaydedildi.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2025 yılı için nakit temettü dağıtılmaması yönündeki teklifini, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunacak.

Haftanın son işlem gününe düşüşle giriş yapan SNGYO hisseleri TSI 11.22 itibarıyla yüzde 0,52’lik yükselişle 3,88 TL’den işlem gördü.

