Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ons altın yüzde 1,80 gerileyerek 4.568 dolara, gram altın ise yüzde 1,53 düşüşle 6.689 TL'ye indi.

15 Mayıs 2026 itibarıyla altın piyasasında dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Küresel piyasalarda ons altın düşüşünü sürdürürken, yurt içinde gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında; yüksek faiz politikaları, güçlenen ABD doları, jeopolitik risklerin azalması ve yatırımcı davranışlarındaki değişim yer alıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel piyasa verilerine göre:

Ons altın: 4.554 dolar

Gram altın: 6.676 TL

Çeyrek altın: 10.796 TL

Cumhuriyet altını: 43.051 TL

1. KÜRESEL FAİZ BASKISI ALTINI ZORLUYOR

Altın fiyatlarını baskılayan en önemli unsurların başında merkez bankalarının faiz politikaları geliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının yüksek faiz politikalarını sürdürmesi, yatırımcıların faiz getirisi olmayan altın yerine tahvil ve mevduat gibi faiz kazancı sağlayan araçlara yönelmesine neden oluyor.

Bu durum altına olan talebi azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

2. GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Altın küresel piyasalarda ABD doları üzerinden fiyatlandığı için dolar endeksindeki yükseliş, altın üzerinde ters yönlü etki yaratıyor.

Dolar endeksinin (DXY) güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getiriyor. Bu da satış baskısını artırıyor.

3. JEOPOLİTİK RİSKLERİN AZALMASI GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ DÜŞÜRDÜ

Altın, savaş ve kriz dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği "Güvenli liman" varlıkları arasında yer alıyor.

Ancak küresel ölçekte diplomatik temasların artması, ABD-İran hattında tansiyonun kısmen düşmesi ve piyasalarda risk iştahının toparlanması yatırımcıların yeniden borsa ve kripto para gibi riskli varlıklara yönelmesine neden oluyor.

Bu durum altın fiyatlarında geri çekilmeyi hızlandırıyor.

4. ENERJİ PİYASALARINDAKİ HAREKETLİLİK ETKİLİ OLUYOR

Uzmanlara göre petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan sert hareketler de altın piyasasını etkiliyor.

Enerji fiyatlarındaki oynaklık sırasında bazı yatırımcılar likidite sağlamak amacıyla altın pozisyonlarını azaltarak nakit veya farklı emtialara geçiş yapabiliyor. Bu durum da kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı yaratabiliyor.

ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlere göre ons altında 4.521-4.500 dolar bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu seviyenin üzerinde kalması, yükseliş trendinin tamamen bozulmadığına işaret ederken, söz konusu bandın aşağı kırılması halinde satış baskısının derinleşebileceği değerlendiriliyor. Yurt içinde ise gram altın için 6.600 TL seviyesi ilk önemli psikolojik destek olarak takip ediliyor. Ons altındaki geri çekilmenin sürmesi durumunda bu seviyede gelebilecek kurumsal alımların piyasayı dengeleyebileceği ifade ediliyor.

Direnç tarafında ise ons altında 4.660 dolar seviyesi düşüş trendinden çıkışın ilk sinyali olarak görülüyor. Analistler, 4.700 dolar seviyesinin aşılmasının ise yeni ve kalıcı bir yükseliş dalgası açısından kritik eşik olduğunu belirtiyor. Gram altında ise 6.830-6.865 TL bandı önemli direnç bölgesi olarak öne çıkarken, tepki alımlarının güç kazanabilmesi için bu seviyelerin hacimli şekilde yukarı kırılması gerektiği ifade ediliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, kısa vadede küresel faiz görünümü ve dolar endeksindeki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi halinde ise güvenli liman talebinin artabileceği ve altın fiyatlarında yeni yükselişlerin görülebileceği değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.