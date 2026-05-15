Gram altın 6 bin 757 TL'ye gerileyerek son 10 günün en düşük seviyelerini gördü. İşte çeyrek, tam, Cumhuriyet ve ons altında güncel fiyatlar…

Küresel piyasalarda güçlenen dolar, yükselen ABD tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş altın piyasasında baskıyı artırdı. Güvenli liman olarak görülen altın, faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla son 10 günün en düşük seviyelerine geriledi.

ABD-İran gerilimi nedeniyle yükselen enerji maliyetleri enflasyon endişelerini artırırken, yatırımcıların dolara yönelmesi değerli metallerde satış baskısını hızlandırdı.

GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Dolar endeksi bu hafta yüzde 1'in üzerinde yükselirken, dolar bazlı fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale geldi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın her taraftan darbe alıyor. Yükselen petrol fiyatları enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Bu durum tahvil getirilerini ve doları yukarı iterken, faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması altını baskılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD TAHVİL FAİZLERİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyelerine yükselirken, faiz getirisi olmayan altının cazibesi zayıfladı. Analistler, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisinin değerli metaller üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

15 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın
Alış: 6.756,77 TL
Satış: 6.757,69 TL

Çeyrek altın
Alış: 10.928,00 TL
Satış: 11.039,00 TL

Yarım altın
Alış: 21.856,00 TL
Satış: 22.072,00 TL

Tam altın
Alış: 43.463,83 TL
Satış: 44.318,24 TL

Cumhuriyet altını
Alış: 43.577,00 TL
Satış: 44.002,00 TL

Ata altın
Alış: 44.822,08 TL
Satış: 45.949,59 TL

Gremse altın
Alış: 108.659,58 TL
Satış: 111.135,46 TL

Ons altın
Alış: 4.618,20 dolar
Satış: 4.618,80 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.760,96 6.761,77 % -0.47 07:18
Ons Altın / TL 210.079,86 210.198,54 % -0.55 07:33
Ons Altın / USD 4.614,29 4.614,91 % -0.78 07:33
Çeyrek Altın 10.817,54 11.055,49 % -0.47 07:18
Yarım Altın 21.567,47 22.110,98 % -0.47 07:18
Ziynet Altın 43.270,16 44.086,73 % -0.47 07:18
Cumhuriyet Altını 45.066,00 45.750,00 % -0.15 17:02
ALTINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Analistler, ons altının son 2 aylık süreçte 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları arasında dalgalandığına dikkat çekiyor.

Teknik görünümde 100 günlük ortalamanın bulunduğu 4.860 dolar seviyesinin önemli direnç olarak öne çıktığı belirtilirken, aşağıda 200 günlük ortalamaya yakın olan 4.440 dolar seviyesinin kritik destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin azalması ve petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanması halinde, altın üzerindeki baskı da önemli ölçüde hafifleyebilir.

