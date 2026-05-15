Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler döviz piyasalarında etkisini sürdürürken, iç piyasada da dolar ve Euro kurundaki hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar, ithalat-ihracat yapan şirketler ve bireysel kullanıcılar "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Saat 07.17 itibarıyla dolar fiyatları şu şekilde;

Dolar alış fiyatı: 45,5311 TL

Dolar satış fiyatı: 45,5443 TL

EURO/TL NE KADAR?

Aynı saat itibarıyla euro fiyatları ise şu seviyede;

Euro alış fiyatı: 53,1237 TL

Euro satış fiyatı: 53,1959 TL

DÖVİZ PİYASALARINDA GÖZLER KRİTİK GELİŞMELERDE

Analistler, Fed'in faiz politikası, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mesajları ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini belirtiyor. Özellikle dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareketlerin kur tarafında belirleyici olmaya devam ettiği ifade ediliyor.