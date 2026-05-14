Küresel ekonomi politikaları ve iç piyasa dinamiklerinin yakından takip edildiği yeni işlem gününde, döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Güne başlarken döviz büroları ve bankalar arası piyasada işlem gören rakamlar şu şekilde yansıdı:

Dolar/TL alış fiyatı 45,33 TL, satış fiyatı ise 45,41 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL alış fiyatı 53,32 TL, satış fiyatı ise 53,33 TL seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Güne yatay bir başlangıç yapan döviz kurları, saat 07:15 itibarıyla yukarıdaki seviyelerde dengelendi.

Ekonomistlere göre dövizdeki bu istikrarlı seyirde hem yerel para politikaları hem de global piyasalardaki risk iştahı belirleyici rol oynuyor.

Döviz kurları gün içerisinde açıklanacak olan ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerle birlikte anlık değişimler gösterebilir.

Yatırımcıların gün boyu sürecek olan veri akışını takip etmesi tavsiye ediliyor.