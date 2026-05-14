ABD ekonomisinde yeni bir dönem resmen tescillendi. Kevin Warsh, ABD Senatosu’nda yapılan oylama sonucunda Fed'in yeni başkanı olarak onaylandı.

Mevcut başkan Jerome Powell’ın görev süresi yarın (15 Mayıs) itibarıyla sona ererken, piyasalar Warsh yönetimindeki Fed’in enflasyonla mücadele stratejisini merakla bekliyor.

• Enflasyon Endişesi: Fed'in 2025 raporu, Amerikalı yetişkinlerin bir numaralı finansal korkusunun hala enflasyon olduğunu ortaya koydu.

• Şahin Sinyaller: Boston Fed Başkanı Collins, faiz oranlarının bir süre daha yüksek seviyelerde kalması gerektiği mesajını vererek piyasalara "erken gevşeme beklemeyin" uyarısında bulundu.

YURT İÇİ GÜNDEM: GÖZLER TCMB ENFLASYON RAPORU'NDA

Türkiye'de bugünün en önemli başlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilecek olan yılın yeni enflasyon raporu sunumu olacak.

Piyasalar, merkez bankasının yıl sonu tahminlerinde bir revizyona gidip gitmeyeceğini ve sıkılaşma döngüsüne dair verilecek mesajları takip edecek.

Takvimdeki Diğer Kritik Başlıklar:

• Yarın (15 Mayıs): TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Capital Intelligence Türkiye Raporu takip edilecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

• Veri Trafiği: Bugün İngiltere'den büyüme rakamları, ABD'den ise perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları gelecek.

BORSA İSTANBUL: ALICILI BİR AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Dün yaşanan yatay seyrin ardından, küresel piyasalardaki netleşen Fed yönetimi ve yurt içindeki veri beklentileriyle birlikte Borsa İstanbul’un (BIST 100) güne pozitif bir başlangıç yapması öngörülüyor.

Analistler, 29 Mayıs’ta yürürlüğe girecek MSCI endeks değişiklikleri öncesinde hisse bazlı hareketliliklerin artabileceğine dikkat çekiyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• EKDMR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

• ARCLK – 178 gün vadeli 3,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• AAGYO – Halka arzdan elde edilen fonun 15,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 354,1 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

• BRSAN – Borusan Holding tarafından 7.100.000 adet B grubu payın talep toplama yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara pay başına 540,00 TL fiyattan bugün satılacağı açıklandı.

• CANTE – Sermaye artırımından elde edilen fonun 820,0 milyon TL’sinin borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

• CCOLA – Şirket ile Tek Gıda – İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

• DSTKF & EMPAE & ZERGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• EGPRO – Borsa tarafından şirket paylarına 12 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• EGEGY – İstanbul Çekmeköy’deki 24.759 m²’lik arsa için Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• ERBOS – Şirketin %0,017 oranındaki Kayseri Elektrik’teki payının AYEN’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

• ENDAE – Sedat Uzunbay tarafından 250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• GSDHO – GSD Shipping B.V. bünyesinde Malta'da GSD 4 Limited ünvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

• GEDIK – Marbaş Menkul’ün halka arz edilmesine karar verildiği açıklandı.

• GUBRF – Gübretaş Maden Yatırımları’nın Faz-1 kapasite artışı ile Faz-2 tesis ve yardımcı bina yatırımlarına ilişkin inşaat taahhüt işleri kapsamında açılan ihale sürecinde gelen tekliflerin değerlendirildiği, en uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmasına verildiği açıklandı.

• ISKPL – Ömer Faruk Şahin tarafından 2.729.739 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• KTLEV – Nevşehir’e şube açıldığı belirtildi.

• KRPLS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 350 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• KMPUR – Kobe Poliüretan’ yatırım kararı alındığı ve bu kapsamda Kobe Poliüretan’ın sermayesinin 300.000 TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkarılırken sermaye artırımına katılım sağlanarak toplam 77,1 milyon TL yatırım yapıldığı açıklandı.

• MAALT – Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatının alındığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• RGYAS – GIC Private tarafından 45.830.388 adet B grubu payın talep toplama yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara pay başına 163,00 TL fiyattan bugün satıldığı açıklandı.

• SDTTR – Şirketin, 6,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• SKYLP – Ömer Faruk Şahin tarafından 324.202 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SEGMN – Şirketin, Türkiye'de bir zincir market ile şirket ürünlerinin satışına yönelik iş birliği anlaşması sağladığı açıklandı.

• TMSN – 155 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

• YEOTK – Şirketin, 16,1 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• YAPRK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 3 milyar TL2ye yükseltilmesi tescil edildi.

• YKBNK – Yurt dışında 384 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• ZERGY – Zekeriya Zeray tarafından 32.300.000 adet payın pay başına 24,00 TL fiyattan TAS’ta bir alıcıya satışı bugün gerçekleşecek.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 64,00 – 64,10 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,55’e yükseldi.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 174.057 adet pay 31,08 – 31,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BAGFS – Astra Portföy tarafından 1.762.347 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,29’a yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 8,74 – 8,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.800.000 adet pay 14,00 – 14,33 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MACKO – Mathcone tarafından 43,10 – 44,52 TL fiyat aralığından 175.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,18’e yükseldi.

• SASA – Bank of America Corporation tarafından 3,23 – 3,48 TL fiyat aralığından 1.018.512.826 adet alış ve 845.749.569 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,14’e yükseldi.

• SOKE – Vega Portföy tarafından 20,20 – 20,48 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet alış ve 803.557 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.

• TRILC – Pardus Portföy tarafından 117.000.000 adet pay alış ve 2.599.005 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %12,09’a yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• BIMAS – Şirket sermayesi bugün 600 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 600 milyon TL artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 406,50 TL’ye denk gelmekte.

• YEOTK – Şirket sermayesinin 355 milyon TL’den %133,80 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 830 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.